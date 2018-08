"Höhle der Löwen": Dagmar Wöhrl plaudert über neue Staffel

Kurzbeschreibung: Die Nürnbergerin und CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl war von 1994 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags. Sie gehört dem Präsidium der CSU an. Von 2009 bis 2017 war sie Vorsitzende des Bundestags-Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ehrenamtlich engagiert sie sich als Präsidentin des Tierschutzvereins Nürnberg-Fürth und als Stiftungsrätin der Emanuel Wöhrl Stiftung.

Kurzbeschreibung: "Die Höhle der Löwen" ist eine Unterhaltungsshow und wird immer dienstags um 20.15 Uhr auf dem Privatsender Vox ausgestrahlt. Unternehmensgründer stellen in der Sendung ihre innovativen Geschäftskonzepte einer Jury vor und bieten ihnen Geschäftsanteile in Relation zum ermittelten Unternehmenswert an.

