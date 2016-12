"Holiday on Ice" in Nürnberg: Romeo und Julia auf Kufen

Die Show "Believe" ist bis zum 25. Dezember in der Frankenhalle zu sehen - vor 5 Stunden

NÜRNBERG - Cool ist "Holiday on Ice" ja sowieso - schließlich handelt es sich um eine Eisrevue. Dieses Jahr kommt der Schlittschuh-Klassiker für die ganze Familie unter dem Motto "Believe" aber viel moderner daher als sonst. Am Mittwoch war Premiere in Nürnberg.

Das Ensemble von "Holiday on Ice" verzaubert das Nürnberger Publikum seit Mittwoch mit seiner Show "Believe" - einer modernen Version von Romeo und Julia auf Eis. © Roland Fengler



Regisseur Christopher Dean hat beschlossen, diesmal die Liebesromanze schlechthin aufs Eis zu zaubern: Romeo und Julia - in einer sehr modernen Fassung. Eine gute Idee: Denn die Liebesgeschichte gibt der Revue, die gerade in der Frankenhalle gastiert, diesmal einen echten roten Faden.

Auf der eine Seite steht Clarissa, die Highsociety-Puppe, auf der anderen Antonio, der Kerl aus der Arbeiterwelt. Optisch und musikalisch werden beide Welten in der Eisrevue gut umgesetzt: Während die Arbeiter in Army-Hosen zu Rockmusik den Hammer schwingen, gleitet das Partyvolk in feinem Zwirn zu Popmusik übers Eis.

Und die 34 Kufenstars geben wirklich alles, um das Publikum in der Frankenhalle zu begeistern. Sie drehen Pirouetten, schlagen waghalsige Salti - bei denen nur ab und zu mal ein Popo auf Grundeis geht - oder springen im Spagat in die Luft.

Dass vor allem in der ersten Hälfte die Atmosphäre etwas mau ist, liegt nicht an den Läufern, sondern an den spärlich besetzten Stuhlreihen. Bei der 13-Uhr-Vorstellung ist gerade einmal ein Viertel der Halle gefüllt. Die, die da sind, sind aber begeistert und spenden den Tänzern nach zwei Stunden kräftigen Applaus.

Die Show ist bis zum 25. Dezember in der Frankenhalle zu sehen, Tickets unter www.holidayonice.de.

Text und Video: Anette Röckl