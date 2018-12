Holiday on Ice lässt Atlantis in Nürnberg untergehen

Eisshow gastiert ab 22. Dezember in der Nürnberger Arena - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Das sagenumwobene Atlantis soll in einer Nacht und einem Tag im Meer versunken sein. Holiday on Ice lässt das Inselreich mit einer Show voller Eis-Artistik wieder auferstehen. Premiere ist am 22. Dezember in der Nürnberger Arena.

Mit der neuen Atlantis-Show beehrt Holiday on Ice im Dezember die Nürnberger Arena. © Horst Linke



Vor 75 Jahren begann in einem Hotel in Ohio die Erfolgsgeschichte von Holiday on Ice. Seitdem haben 330 Millionen Zuschauer weltweit die Shows gesehen.

Pro Saison touren die Darsteller mit zwei Produktionen durch Deutschland und Österreich. In Nürnberg gastiert die Truppe in diesem Jahr mit der Show "Atlantis". 35 internationale Profiläufer erwecken das märchenhafte Leben in dem exotischen Inselreich zum Leben. Über 300 handgenähte Kostüme tragen zum Glamour der Aufführung in der Arena Nürnberger Versicherung mit bei. Doch hinter dem Glanz steckt harte Arbeit. Die Eisläufer haben nur zwei Wochen Zeit, um ihre Rollen einzustudieren.

"Als wir gehört haben, wie wenig wir proben können, war das ein Schock", sagt der russische Läufer Ivan Bich, der mit seiner Partnerin Alexandra Shevchenko auf dem Eis steht. Doch das Leben als Profisportler war härter – "da galt es, gezielt auf Wettkämpfe hin zu trainieren, bei Holiday on Ice sind wir Teil des Teams und haben einen festgelegten Fahrplan".

Am Ende des ersten Akts geht Atlantis, begleitet von einem bombastischen Technikspektakel, im Meer unter. Für Valentina und Cheyenne Pahde ist das der ergreifendste Moment der Inszenierung. Die Zwillinge traten bereits in der letzten Spielzeit mit Holiday on Ice auf. Hauptberuflich steht Valentina seit drei Jahren für die TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera, Cheyenne spielt in der Soap "Alles was" zählt mit. Doch um bei der Eis-Show mitmachen zu können, nehmen sie gern zusätzlichen Stress in Kauf.

Die Technik haben sie locker drauf. "Wir haben beide mit vier Jahren in München mit dem Eislaufen begonnen und jahrelang im Olympiastützpunkt trainiert", erzählt Valentina. Mit den Auftritten bei Holiday on Ice gehe für sie ein Traum in Erfüllung: "Wir haben als Kinder die Shows gesehen und uns immer gefragt, wie es wohl hinter den Kulissen zugeht."

In Nürnberg sind sie nur bei der Atlantis-Premiere am Samstag, 22. Dezember, ab 20 Uhr in der Arena in vier Rollen zu sehen. Ebenfalls nur zur Premiere kommen die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot. "Sich noch mal wie eine Profisportlerin zu fühlen und beim Finale die begeisterten Gesichter der Zuschauer zu sehen, ist genial", sagt Valentina Pahde. Spätestens dann löse sich alle Anspannung in Wohlgefallen auf.

Holiday on Ice gastiert in der Arena Nürnberger Versicherung ab Samstag, 22. Dezember, 20 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Sonntag, 23. Dezember, um 15 und 19 Uhr, am Dienstag, 25. Dezember, 15 und 19 Uhr, sowie am Mittwoch, 26. Dezember, um 13 und 16.30 Uhr. Tickets gibt es hier.

