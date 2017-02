Etwas mystisches haben die bunten Streifen am Himmel ja schon - laut einer irischen Sage wartet am Ende des Regenbogens ein Topf voller Gold auf den glücklichen Finder. Doch leider ist das Farbenspiel meist nur von kurzer Dauer, deshalb geben sich die Franken schon mit einem Foto des Naturschauspiels zufrieden. Wir haben die schönsten Aufnahmen der Facebook-User zusammengestellt.

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Februar 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Die Stadt Nürnberg steht Pate für einen neuen Airbus, der am Mittwoch auf ihren Namen getauft wurde. Oberbürgermeister Ulrich Maly vollführte die Sektdusche, die den Airbus A 350 am Münchner Flughafen offiziell in den Dienst stellte.