Horch amol: Bahn, Brexit und Baustelle

"Abenteuer Bahnfahrt": Das ist nur ein Thema im Podcast von Husarek & Oberth - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Der NN-Chefredakteur Michael Husarek bereut seine Anreise mit der Bahn in das Skigebiet von Großarl, Online-Chef Matthias Oberth hat als Pendler (fast) jeden Tag das Vergnügen, auf die Leistung der Bahn angewiesen zu sein. Im Podcast spielen jedoch der Brexit und die zukünftige Baustelle Zeppelintribüne als Themen eine mindestens ebenso wichtige Rolle wie das frühere Staatsunternehmen.

Bahnchef Richard Lutz musste zum Frühstück mit zwei seiner Vorstandskollegen beim Verkehrsminister Andreas Scheuer antreten und weil´s so schön war, gibt´s in der Woche gleich noch mal eine Wiederholung. Die beiden Podcaster wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen gesprochen wurde, doch das Treffen ist für die beiden der perfekte Aufhänger, um über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit der Bahn zu sprechen.

Bahn, Brexit und Baustelle

Mit einem ganz lokalen Thema mit internationaler Bedeutung geht´s nahtlos weiter: Die Sanierung der Zeppelintribüne und des Zeppelinfelds als Erinnerung an die unsägliche Nazizeit hat eine weitere Hürde genommen. Eine gute und richtige Entscheidung, wie die beiden Podcaster finden, wenngleich dafür rund 85 Millionen Euro Kosten veranschlagt werden.

Zu guter Letzt dann noch die Brexit-Abstimmung in Großbritannien und Euphorie rund um die die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Doch hören Sie selbst....

Alle Folgen der Podcasts "Horch amol" finden Sie hier.

Alle Folgen unserer Podcasts finden Sie in unserem Podcast-Archiv.

Horch amol auf iTunes

Hier geht's zum RSS-Feed

Horch amol auf Spotify