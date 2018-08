Horch amol: Chemnitz - Wo Politik und Polizei versagen

Handlungsbedarf und Ratlosigkeit - mit Alexander Jungkunz und Matthias Oberth - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Alexander Jungkunz ist nicht nur NN-Chefredakteur, sondern gleichzeitig auch Leiter der NN-Politikredaktion. Sein Gastauftritt im Podcast "Horch amol" war wegen des Urlaubs von Michael Husarek schon länger geplant, doch wie es der Zufall will, haben die Vorkommnisse in Chemnitz gleich für reichlich Gesprächsstoff im Austausch mit Online-Chef Matthias Oberth geboten.

Ein 35-jähriger Mann, der in Chemnitz erstochen wird, ein Syrer und ein Iraker, die unter dringendem Tatverdacht verhaftet werden. Soweit die Fakten. Was folgte war eine von der AfD-initierte Demonstration am Sonntag, an deren Anschluss der braune Mob die Straßen der drittgrößten Stadt im Freistaat Sachsen eroberte und eine Hatz auf fremdländisch aussehende Menschen veranstaltete. Am Montagabend eine erneute Demonstration, initiiert von der rechtspopulistischen Wählervereinigung "Pro Chemnitz" und dazu eine Gegendemonstration, zur der unter anderem "Die Linke" aufgerufen hatte. Und wieder kommt es zu Auschreitungen rechtsextremer Gruppen, wieder wird Jagd auf Ausländer und Journalisten gemacht.

Polizei und Politik agieren hilflos und müssen sich schwere Vorwürfe gefallen lassen. Inzwischen kursiert sogar der Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen im Original im Netz. Was ist los in Chemnitz, in Sachsen und in weiten Teilen der neuen Bundesländer. Alexander Jungkunz und Matthias Oberth nähern sich im Podcast des Themas an, sprechen aber auch über das lange Schweigen von Innenminister Horst Seehofer und den Zick-Zack-Kurs des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

