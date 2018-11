Horch amol: Der AfD fehlt es an der Verwurzelung vor Ort

Im Podcast reden Husarek & Oberth über die Grünen, CSU, Söder und die AfD

NÜRNBERG - Die Grünen im (medialen) Aufwind, die SPD im (medialen) Sinkflug und die AfD im Sog unsauberer Parteispenden. Damit nicht genug. NN-Chefredakteur Michael Husarek und Online-Chef Matthias Oberth machen sich auch Gedanken darüber, ob es eine "gerechte Berichterstattung" geben kann und inwieweit Medien ein falsches Bild von der Realität zeichnen.

Je kleiner eine Partei ist, desto weniger findet sie Gehör in den Medien. Eine Erfahrung, die etwa für die Tierschutzpartei Alltag, für die bayerische SPD aber relativ neu ist. Für die Grünen, als stärkste Oppositionspartei im bayerischen Landtag, läuft es genau in die andere Richtung. Ihre Stellungnahmen haben deutlich an Gewicht gewonnen und erhalten so auch mehr Raum in den Medien.

AfD fehlt die Verwurzelung vor Ort

Das ist ganz normal und auch richtig so, meint NN-Chefredakteur Michael Husarek. Diskussionswürdig ist es allemal, sagt Online-Chef Matthias Oberth.

Gleiches gilt für die Frage, ob der Abstieg der AfD langsam begonnen hat. Die Spendenaffäre wäre dafür ein Beleg. Viel entscheidender könnte aber sein, dass die Vertreter der Partei vielerorts nicht ansprechbar, geschweige denn präsent sind. Doch hören Sie selbst:

