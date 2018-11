Horch amol: Die Freien Wähler und ihre Wahlversprechen

Im Podcast schauen Husarek & Oberth auf die Mitregierungspartei und mehr - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Seit der bayerischen Landtagswahl sind noch keine sieben Wochen vergangen und die ersten Wahlversprechen sind schon gebrochen worden. Dass zumindest meinen NN-Chefredakteur Michael Husarek und Online-Chef Matthias Oberth. Im Podcast reden sie deshalb über das Verhalten der Freien Wähler, die Digitalisierung der Welt und einen kleinen, aber traditionsreichen SPD-Ortsverein.

Die Freien Wähler stehen kurz nach der Regierungsbildung und dem Abschluss des Koalitionsvertrags mit der CSU schon unter Beschuss. Kritiker werfen der Gruppierung vor, etlicher ihrer Wahlversprechen gebrochen zu haben. Seien es die Posten der Beauftragten der Staatsregierung oder die umstrittene dritte Startbahn am Münchner Flughafen - so mancher Wähler fühlt sich vom Verhalten von Aiwanger & Co brüskiert

Was bleibt von den Wahlversprechen?

Dem gegenüber steht die Wirtschaftsförderung - im wahrsten Sinne des Wortes. Was es tatsächlich damit auf sich hat, warum ein SPD-Ortsverein voller Stolz sein 100-jähriges Bestehen feiert, wie es um die digitalen Themen in Deutschland steht und warum der 1. FC Nürnberg im Montagsspiel gegen Leverkusen punkten wird - auf all diese Fragen liefert der neueste "Horch amol"-Podcast Antworten. Doch hören Sie selbst:

Alle Folgen unserer Podcasts finden Sie in unserem Podcast-Archiv.

Horch amol auf iTunes

Hier geht's zum RSS-Feed

Horch amol auf Spotify