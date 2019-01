Horch amol: Ein tiefroter Start ins neue Jahr

Husarek & Oberth widmen sich im Podcast dem Landrat Herbert Eckstein und dem OB Ulrich Maly - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Der NN-Chefredakteur Michael Husarek und der Online-Chef Matthias Oberth haben sich 14 Tage eine Podcast-Auszeit gegönnt. Der "rote Faden" ist dabei im wahrsten Sinne der Worte nicht verloren gegangen, wie man sich bei der ersten "Horch amol"-Folge des Jahres 2019 selbst überzeugen kann.

Ein tiefroter Start ins neue Jahr

Den "roten Faden" symbolisieren in diesem Fall der SPD-Landrat Herbert Eckstein, der seit 25 Jahren an der Spitze des Landkreises Roth steht und der Nürnberger SPD-Oberbürgermeister Ulrich Maly, der 2002 zum ersten Mal dieses Amt eroberte. Der Landrat war vor der Podcast-Aufnahme zu Gast in der Redaktionskonferenz der Nürnberger Nachrichten. Einmal in der Woche sind dort Personen aus der Politik, Wirtschaft, kulturellem oder gesellschaftlichem Leben zu Gast, um sich zur aktuellen Ausgabe der Zeitung zu äußern. Herbert Eckstein gab dabei einen tiefen Einblick in seine Lesegewohnheiten und sprach darüber, warum die Arbeit der Journalisten aus seiner Sicht wichtiger denn je ist.

Nach der Podcast-Aufnahme stand ab 16 Uhr der Neujahrs-Empfang der Stadt Nürnberg auf dem Programm. Dort hat sich OB Maly in den vergangenen Jahren jeweils sehr staatstragend bis philosophisch an die rund 1400 geladenen Gäste gewandt. Ein Jahr vor der Kommunalwahl können die beiden Podcaster nur spekulieren, was der Oberbürgermeister dieses Mal ausgebrütet hat. Gleiches gilt für die Zukunftsperspektiven des 1. FCN. Doch hören Sie selbst...

Alle Folgen der Podcasts "Horch amol" finden Sie hier.

Alle Folgen unserer Podcasts finden Sie in unserem Podcast-Archiv.

Horch amol auf iTunes

Hier geht's zum RSS-Feed

Horch amol auf Spotify