Horch amol: Im Flugtaxi in Richtung Weltuntergang

Im Podcast sprechen Husarek & Oberth über KI und Dorothee Bär

NÜRNBERG - NN-Chefredakteur Michael Husarek ist mit dem Flugtaxi und Dorothee Bär vom Willy-Brandt-Platz zum Digitalen Gipfel in der Nürnberger Messe geflogen. Stimmt natürlich (noch) nicht, aber die Staatsministerin für Digitalisierung ist zuversichtlich, dass dies noch in dieser Legislaturperiode möglich sein wird.

Die Flugtaxis sind ja nur ein Beispiel dafür, welche Dynamik in den Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz steckt. Fast jeder Bereich des menschlichen Zusammenlebens ist zwischenzeitlich davon betroffen. Beim "Horch amol-Podcast wird der Bogen darum auch weit gespannt: Die digitale Krankenakte oder der zu scheitern drohende Digitalpakt der Bundesregierung gehören ebenso zum Themenspektrum, wie selbstfahrende Autos und die Angst vor selbstlernenden Maschinen, die den Menschen überflüssig machen.

Im Flugtaxi in Richtung Weltuntergang

Was sind heute noch Hirngespinste, was könnte schon in Kürze Realität sein? Um diese Fragen kreist das Gespräch zwischen Michael Husarek und Matthias Oberth. "Prognosen sind äußerst schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen", ein Bonmot, dass etlichen bekannten Persönlichkeiten zugeschrieben wird. Ob es auch für diesen Podcast gilt, können Sie am einfachsten herausfinden, indem Sie reinhören.

