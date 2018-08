Horch amol: Kanadagänse, Drachenlord und kein Sommerloch

Im Podcast "Horch amol" ist in dieser Woche NN-Lokalchef Andreas Franke zu Gast - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - NN-Chefredakteur Michael Husraek hat sich aus Erholungsgründen auf eine einsame Berghütte zurückgezogen, weshalb Podcast-Partner Matthias Oberth schalten und walten kann, wie er möchte. Und angesichts von abgeschossenen Kanadagänsen, einem belagerten "Drachenlord", dem beliebtesten OB Deutschlands und Bewegung auf dem Quelle-Gelände war es naheliegend, sich mit NN-Lokalchef Andreas Franke über den alltäglichen Wahnsinn in der Welt zu unterhalten.

Falls bei jemandem die Befürchtung bestand, dass "Horch amol" in der Sommer- und Urlaubszeit die Themen ausgehen würden, wurde er eines Besseren belehrt. Zunächst einmal sorgte der Abschuss der ersten Kanadagänse an der Badebucht des Wöhrder Sees für helle Aufregung bei den Tierschützern. Die Reaktionen der Befürworter waren allerdings ebensowenig zimperlich. Höhepunkt in der hoch emotionalen Auseinandersetzung waren Morddrohungen gegen Bürgermeister Christian Vogel, die für Bestürzung sorgten.

Kanadagänse und Drachenlord

Doch auch außerhalb Nürnbergs schlagen die Wellen der Erregung derzeit hoch. Im Emskirchner Ortsteil Altschauerberg spielen groteske Szenen ab, da Gegner und Fans des "Drachenlords" den kleinen Ort mehr oder weniger belagern. Da kommt die Umfrage, wer denn der beliebteste Oberbürgermeister Deutschlands sei, schon fast normal daher. Und da der Sieger aus Nürnberg kommt und Ulrich Maly heißt, findet die Meldung auch ihren Niederschlag im Podcast.

Zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten zum ehemaligen Quelle-Areal. Über die zukünftige Nutzung wurde in der Vergangenheit viel diskutiert und spekuliert. Jetzt scheint ein Lösung in Sicht, die zeitnah umgesetzt werden kann. Doch hören Sie selbst!