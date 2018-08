Horch amol: Politisieren im Weindorf Ipsheim

Michael Husarek gibt den Wanderreporter, Matthias Oberth kommt zum Plausch - vor 1 Stunde

IPSHEIM - Ein Chefredakteur auf schweißtreibender Wanderschaft und ein Online-Chef, der in aller Ruhe zusehen kann, wie sich der Kollege seinen heimatlichen Landkreis erobert. Von Sugenheim nach Ipsheim, so lautete die Etappe für Michael Husarek am ersten Tag als NN-Wanderreporter. Am Zielort wartete dann Matthias Oberth mit dem Aufnahmegerät - schließlich gönnt sich "Horch amol" keine Sommerpause.

Natürlich geht es in dieser Folge zunächst um die Erlebnisse, die ein NN-Wanderreporter an einem solchen Tag macht und warum eine Tageszeitung, wie die Nürnberger Nachrichten, überhaupt ein solches Unterfangen gestartet hat.

+++ Hier gibt's alle Wanderreporter-Geschichten zum Nachlesen +++

Ebenso wichtig ist aber auch die polititische Diskussion, die in der so gerne als "Sommerloch" titulierten themenarme Zeit, manchmal seltsame Blüten treibt. Etwa der Vorschlag, den verpflichtenden Grundwehrdienst bei der Bundeswehr wieder einzuführen. Kaum in den Raum gestellt, schon versuchen alle Parteien die Deutungshoheit zu erlangen. Alle anderen, bisher ach so wichtigen Themen rücken in den Hintergrund. Steckt da etwa Kalkül dahinter? Doch hören Sie selbst:

Aus den idyllischen Weinbergen