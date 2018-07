"Horch amol": Rücktritt vom Rücktritt und die Folgen

Husarek & Oberth reden im Podcast über demokratieschädlichen Kurs Seehofers - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Gesprächsstoff gibt es jede Menge für NN-Chefredakteur Michael Husarek und Online-Chef Matthias Oberth. Zunächst einmal wegen einer CDU und einer CSU, auf eingleisiger Strecke aufeinander zurasten, um kurz vor dem Zusammenstoß die Notbremse zu ziehen. Und sonst so? Hier kommt der "Horch amol"-Podcast!

Was treibt einen Menschen an, sich egozentrisch zu benehmen, wie es Horst Seehofer tut? Dieser Frage gehen die beiden im Podcast "Horch amol" nach und soviel sei verraten, eine klare Antwort kann es darauf nicht geben. Der bayerische Mnisterpräsident Markus Söder hat derweil bei der Kabinettsitzung in Nürnberg das Füllhorn ausgeschüttet und verspricht über eine Milliarde Euro für die noch zu gründende Technische Universität in Nürnberg und fast genausviel Geld für Investitionen in die Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Damit nicht genug - am Dienstag ist auch noch der 1. FC Nürnberg in das Training für die Bundesligasaison gestartet. Doch hören Sie selbst.

