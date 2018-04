Horch amol: Warum hat Wien beim ÖPNV die Nase vorn?

Husarek & Oberth glauben an die Macht günstigerer Tarife und plädieren für eine Fehlerkultur - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Als Online-Chef Matthias Oberth in der vergangenen Woche durchblicken ließ, dass er einen Kurzurlaub in Wien verbringen werde, da hatte NN-Chefredakteur Michael Husarek auch gleich eine Aufgabe für ihn.

Es galt, das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien zu testen, um so herauszufinden, ob die Stadt in Sachen ÖPNV ihrem guten Ruf tatsächlich gerecht wird. Doch nicht nur darüber sprechen die beiden, sondern auch der aktuelle Franken-Tatort wird unter die Lupe genommen und das Datum für den Aufstieg des 1.FC Nürnberg bekanntgeben. Um das zu erfahren, müssen Sie allerdings bis zum Ende des Podcasts durchhalten.

Falls das Audio nicht angezeigt wird, benutzen Sie bitte diesen Link.

Alle Folgen des Podcasts Horch amol und vom Dialektduell finden Sie in unserem Podcast-Archiv.

Horch amol auf iTunes

Hier geht's zum RSS-Feed

nn