"Horizonte" in Nürnberg: So wird die Blaue Nacht 2018

Dan Reeder ist diesjähriger Burgkünstler - Über 250 Programmpunkte - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Hinterm Horizont geht’s weiter, singt Udo Lindenberg. Dan Reeder, der Burgkünstler der 19. Blauen Nacht, übersetzt das diesjährige Motto "Horizonte" anders: "Anything goes!"

Immer wieder ein Blickfang: die illuminierte Kaiserburg. © NN



Pulsierende rote Herzen, randvolle Biergläser, aber auch Totenköpfe, dicke Pinsel oder Kampfbomber füllen den urkomischen Kosmos des 63-jährigen Deutsch-Amerikaners, der seit 30 Jahren in Nürnberg lebt. Frech, skurril, lustig wie ein Comic, politisch manchmal ziemlich unkorrekt, aber garantiert jugendfrei, so will der Mann mit der Nickelbrille und der Schiebermütze am 5. Mai die Kaiserburg bespielen.

Im Schnitt um einen Euro teurer sind die Tickets für die Blaue Nacht heuer geworden. Die Kosten für den gesamten Verkehrsverbund, den die Gäste der Kunst- und Kulturnacht mit ihrem Ticket bereisen können, seien nicht mehr von der Kommune alleine zu tragen, heißt es dazu. Nach wie vor sind viele Events aber kostenlos, allen voran die Kaiserburg, der Wallfahrtsort Nummer eins der Blaue-Nacht-Fans, oder der Hauptmarkt, der diesmal von Künstlern aus Barcelona zur "Hypnocity" gemacht wird. Global, digital, vernetzt und futuristisch geht es dort zu.

Über 120.000 Besucher erwartet

Zum zweiten Mal werden heuer die elf ausgewählten Projekte des internationalen Kunstwettbewerbs schon am Tag vor der offiziellen Blauen Nacht zu sehen sein. Insgesamt warten heuer wieder über 250 Programmpunkte an 80 Kunst- und Kulturorten in der blau beleuchteten Altstadt. 120.000 Besucher(innen) werden im Mai erwartet.

Darauf, heuer einen Abend lang Nürnbergs Wahrzeichen bebildern zu dürfen, bildet sich der Maler Dan Reeder überraschend wenig ein. Alle seine Nürnberger Künstlerfreunde seien schon an der Reihe gewesen, sagt er gelassen. Es habe sich nicht gewundert, dass es diesmal ihn erwischt hat.

Blaue Nacht, 4. Mai 20 bis 24 Uhr, 5. Mai ab 19 Uhr. Das Programm ist online unter www.blauenacht.nuernberg.de abrufbar; Tickets online oder im Kunstkulturquartier Königstraße 93.

Claudine Stauber Lokalredakteurin Nürnberg E-Mail