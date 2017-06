Hubschrauber über Stein: Polizei fasst Jugendliche

Einsatz sorgte für Aufsehen - Ermittlungen zu Hintergründen laufen - vor 28 Minuten

STEIN - Über Stein kreiste am späten Mittwochnachmittag ein Hubschrauber. Der Grund: Die Polizei suchte fünf Jugendliche, die sich verdächtig verhalten haben.

Ein Polizeihubschrauber kreiste am Abend über Stein und sorgte für Aufsehen. (Archivbild) © NEWS5 / Bauer



"Fremde Personen am Grundstück", lautete nach Angaben eines Polizeisprechers am späten Mittwochnachmittag die Meldung, die gegen 17.10 Uhr in der Einsatzzentrale einging. Da sich die Personen verdächtig verhielten und unklar war, was sie im Schilde führten, forderten die Beamten Luftunterstützung an. Wenig später schwebte ein Polizeihelikopter ein und suchte das Gebiet um das betreffende Grundstück in der Castellstraße ab.

Dieser Einsatz wiederum sorgte für Aufsehen bei den Anwohnern. Einer von ihnen meldete sich bei nordbayern.de, weil er sich über den seit 15 Minuten über der Gegend kreisenden Hubschrauber wunderte.

Dem "fliegenden Auge" der Polizei jedenfalls entgeht (fast) nichts. Und so fassten die Beamten nach Auskunft des Sprechers schnell fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren. Was ihnen genau vorgeworfen wird, müssen die Ermittlungen zeigen.

