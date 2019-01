Tosend haben die Nürnberger 2018 verabschiedet - was von der Silvesterfeierei bleibt sind allerdings Raketen, Böllerreste und Plastik ohne Ende. Bereits seit den frühen Morgenstunden sind die Straßenreiniger von Sör im Einsatz, um den Müllbergen in der Innenstadt Herr zu werden. Wir haben die Bilder - so sah es in Nürnberg am Neujahrsmorgen aus!