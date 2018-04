Humor ohne Grenze: Lesen im Nürnberger Frauengefängnis

NN-Redakteurin trug ihre Kolumnen in Justizvollzugsanstalt vor - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Lesen hinter Gittern? Wie werden die Reaktionen sein? NN-Redakteurin Anette Röckl hat den Versuch gemacht und wurde überrascht. Denn Lachen verbindet.

Im Küchenraum eines Gefängnisses liest man nicht alle Tage: Die Anmeldung zur Veranstaltung mit NN-Redakteurin Anette Röckl war für die Insassinnen übrigens freiwillig. © Foto: Hippel



Das Tor zur Unfreiheit ist unspektakulär. Es ist nur eine mannshohe Tür, zu der die Besucher in das Gefängnis in der Mannertstraße gelangen. Gemeinsam mit dem Fotografen trete ich ein in den kargen Vorraum. Handy und Autoschlüssel müssen wir abgeben, sagt uns der Pförtner durch die Sprechlöcher in der Plexiglasscheibe.

Hinter der Schleuse holt uns Elfriede Breitsameter, die Dienstleiterin der Frauenanstalt, ab. Sie ist nett und zieht beim Weg über den Hof an ihrer E-Zigarette. Der Schlüsselbund in ihrer Hand ist so dick, wie man ihn aus Fernsehserien über Gefängnisse kennt. "Am Anfang hab ich auch gedacht, ich halte die Schlüssel nie auseinander", sagt sie und lacht.

Wie einst Johnny Cash

Hinter Gitter gebracht hatte mich ein Brief einer Insassin aus der Justizvollzugsanstalt, kurz JVA. Sie hat der Zeitung geschrieben, eloquent, die Handschrift Note Eins mit Stern. Mit der Frage, ob wir nicht mit einer Lesung ein bisschen Abwechslung in den Alltag bringen könnten.

"Geh du hin", meinte eine Kollegin. "Johnny Cash wurde mit einem Auftritt im Knast berühmt!", meinte eine andere.

Im Knast lesen? Prima, da kann mir das Publikum wenigstens nicht weglaufen, dachte ich und sagte zu. Nicht, weil ich berühmt wie Cash werden wollte. Sondern, weil mir die Aussicht, im Gefängnis zu lesen, sehr interessant erschien. Und auch ein bisschen aufregend.

Was für eine bescheuerte Idee war das eigentlich?, denke ich während wir Breitsameter treppauf, treppab und durch labyrinthische Gänge folgen. Was, wenn alle gelangweilt im Stuhl hängen? Weil sie andere Sorgen haben als meine lustigen Katzen-Geschichtla.

Was liest man Menschen im Knast vor? Kolumnen wie "Bei Anruf Mord" vielleicht lieber nicht. Auch den Anfangssatz "Waren Sie heute schon vor der Tür?", habe ich gestrichen. Vor meinem geistigen Auge tauchen schlecht gelaunte Wuchtbrummen in Karohemden auf. Mit Goldzahn und "Hass" auf den Fingerknöcheln tätowiert.

Tatsächlich erwartet mich im nüchternen Speiseraum ein Grüppchen junger Frauen. Zögerlich kommen immer mehr dazu. Ein Karohemd hat keine an, auch keinen Gefängnis-Overall. Sondern Sweatshirt, T- Shirts, Jogginghosen. An den Füßen gepolsterte Crocks. Klamottentechnisch fühlt es sich an, als ob ich bei jemandem zu Hause im Wohnzimmer vorbeigeschneit wäre. Und ein bisschen ist es auch so. Sie wohnen hier ja auch — momentan. Im Schnitt 70 Tage lang, sagt man mir. Die schweren Fälle sitzen nicht hier, sondern in Straubing.

Zögerlich bilden die Frauen einen Stuhlkreis um mich herum, halten Abstand, ein paar kichern schüchtern. Ich nehme vorne an einem Tischlein Platz und komme mir vor wie die Berufsschullehrerin. Ich könnte die Mutter von einigen sein. An der Stelle, an der ich in der Kolumne in der "Kleiderwurst" gefangen bin, werfen zwei junge Frauen die langen Haare beim Lachen nach vorn, albern wie Teenies.

Eine Frau zu meiner Linken sieht aus, als ob sie völlig geerdet im Leben steht. Sie könnte eine Bankangestellte sein oder Ärztin. Welcher falsche Film hat sie ins Gefängnis gebracht? Aber ich bin nicht hier, um Recherchefragen zu bohren. Ich will unterhalten, wie bei jeder meiner Lesungen.

Joker-Geschichten in der JVA?

Und wie bei jeder meiner Lesungen gibt es eine harte Nuss zu knacken. Auch hier sitzt sie in der ersten Reihe. Bis zum Hals tätowiert, drei Piercings in der Lippe, ein Auge sieht aus wie von Marilyn Manson. Skeptisch lehnt sie im Stuhl, meine Katze geht ihr sonstwo vorbei. Dann muss sie leider doch lachen. Am Ende ist es genau sie, die zu mir herkommt und sich bedankt: "Es war wirklich total schön", sagt sie — und hat plötzlich Grübchen in den Wangen.

"Sie konnten jetzt auch mal etwas machen, was die Leute draußen tun: zu einer Lesung gehen zum Beispiel", sagt mir Breitsameter. Und, dass es wichtig ist, dass die Frauen dadurch auch sehen, dass die Menschen draußen sie nicht total abschreiben. "Nach dem Motto: 'Ach die da drin...'"

Sie selbst konnte kurz ihre Rolle verlassen und mit den Frauen gemeinsam über denselben Quatsch lachen. Eine Dreiviertelstunde lang war sie nicht die strenge Justizbeamtin und die anderen nicht die Gefangenen. Eine Dreiviertelstunde lang waren sie einfach Publikum.

Humor löst keine Probleme. Aber er kann sie kurz leichter machen. Und genau das ist mein Ziel. Egal, ob hinter oder vor Gefängnismauern.

Anette Röckl