Hund irrte alleine durch Nürnberger Hauptbahnhof

Vierbeiner war zuvor in der Innenstadt davon gelaufen - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Happy Herrchen, happy Hund - Happy End: Ein Mischlingshund ist am frühen Sonntagmorgen durch den Hauptbahnhof geirrt. Die Bundespolizei nahm den Vierbeiner auf und machte sich auf die Suche nach dem Herrchen.

Nachdem dieser kleine Hund seinem Herrchen in der Stadt entlaufen war, machte der den Nürnberger Hauptbahnhof unsicher. © Bundespolizei Nürnberg



Nachdem dieser kleine Hund seinem Herrchen in der Stadt entlaufen war, machte der den Nürnberger Hauptbahnhof unsicher. Foto: Bundespolizei Nürnberg



Um vier Uhr morgens am Sonntag hat ein 57 Jahre alter Mann einen Hund auf der Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof abgegeben. Er hatte den Mischling zuvor durch die Hallen des Bahnhofs laufen sehen, allerdings alleine, ohne Frauchen oder Herrchen in Sicht.

Also machten sich die Beamten der Bundespolizei auf die Suche nach den Besitzern des Mischlings - und fanden heraus, dass nach dem zuvor in der Stadt entlaufenen Hundes schon gesucht wurde. Sie informierten den Hundehalter, der sein Haustier wenig später bei der Bundespolizei abholte. Glücklich und wieder vereint konnten Herrchen und Hund anschließend den Nachhauseweg antreten.

