Hunderte demonstrieren gegen Tierversuche am Klinikum

Stiller Laufprotest in St. Johannis - Versuche an Ratten und Mäusen geplant - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die geplanten Tierversuche am Nordklinikum sorgen weiter für Protest. In Nürnberg gingen jetzt mehrere Hundert Menschen zu einer stillen Laufdemonstration auf die Straße. Kittel, Mundschutz und klare Botschaften - die Bilder.

Bilderstrecke zum Thema

In Nürnberg gingen am Samstag mehrere Hundert Aktivsten auf die Straße, um gegen die geplanten Tierversuche am Nordklinikum zu protestieren. Die Bilder!