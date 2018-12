Hunderte Liter Diesel fließen in Nürnbergs Main-Donau-Kanal

Feuerwehr kämpft stundenlang mit Teppich - Schiffsverkehr stand still - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es war ein Großeinsatz, einer, der Nürnbergs Feuerwehr stundenlang beschäftigte: Hunderte Liter Diesel flossen am Sonntagmittag in den Main-Donau-Kanal. Im Fokus: ein Flusskreuzfahrtschiff, über das der Treibstoff wohl in den Fluss geriet. Der Verkehr auf dem Kanal stand still.

Mit einer Ölsperre wie dieser hier arbeitete auch die Nürnberger Feuerwehr (Symbolbild aus Niedersachsen). © Lars Klemmer/dpa



Mit einer Ölsperre wie dieser hier arbeitete auch die Nürnberger Feuerwehr (Symbolbild aus Niedersachsen). Foto: Lars Klemmer/dpa



Ein einziger Tropfen Öl kann Hunderte Liter Wasser verschmutzen, die Schäden bei einer solchen Kontanimation sind immens. In Nürnberg verhinderte die Berufsfeuerwehr am Sonntagmittag wohl Schlimmeres. Gegen 12.15 Uhr wurden die Retter unter dem Stichwort "Öl auf Gewässer" alarmiert. Zwischen zwei festgemachten Flusskreuzfahrtschiffen waberte ein größerer Dieselteppich. Hunderte Liter, so skizziert es die Feuerwehr, seien in den Main-Donau-Kanal geflossen.

Nach Aussage der Besatzung des Schiffes habe man beim Umpumpen von Öl in den Maschinentank einen Fehler gemacht. Über einen Einfüllstutzen sei der Treibstoff erst auf das Deck, dann in den Fluss geraten.

In Fässer verladen und zwischengelagert

Was folgte, war ein stundenlanger Einsatz der Feuerwehr. Kräfte der Hafenwache sowie Retter aus der Innenstadt bändigten gemeinsam den Dieselteppich. Mit einem Motorboot zogen sie eine Ölsperre rund um den Treibstoff, um so die weitere Ausbreitung zu verhindern. "Mittels spezieller Ölbindefliese wurde der auf der Wasseroberfläche treibende Diesel gebunden und aufgesaugt", teilt die Berufsfeuerwehr mit. Die verschmutzte Fliese wurde anschließend aus dem Wasser gezogen, in Fässer verladen und zur Entsorgung zwischengelagert. "Durch die Maßnahmen konnte nahezu die gesamte Menge des ausgelaufenen Diesels aus dem Gewässer entfernt werden." Ein kleiner Rest blieb offenbar aber im Fluss.

Rund dreieinhalb Stunden blieb aufgrund des Einsatzes der Main-Donau-Kanal gesperrt. Rund 20 Kräfte der Nürnberger Feuerwehr waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, auch die Wasserschutzpolizei sowie Experten des Wasserwirtschaftsamtes waren vor Ort.

Bilderstrecke zum Thema Wasserstraße der Superlative: Der Main-Donau-Kanal in Zahlen Wie lang und wie breit ist der Kanal, wie viele Schiffe und Güter sind dort unterwegs. Wir haben die wichtigsten Daten zu der Wasserstraße zusammengefasst.