Ice Tigers-Geschäftsführer: "Wir sind ein cooler Klub!"

Wolfgang Gastner war 15 Jahre lang die Stimme der Ice Tigers - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Wer die Ice Tigers kennt, kennt auch Wolfgang Gastner – den neuen Geschäftsführer der Thomas Sabo Ice Tigers. Im Interview mit den Nürnberger Nachrichten lässt er weniger bekannte Seiten von sich hervorblitzen.

Wolfgang Gastner ist ein Interview-Profi. Hunderte, wahrscheinlich Tausende Gespräche hat er geführt, immer mit dem Mikrofon in der Hand. © Foto: Thomas Hahn/Zink



Wolfgang, du bist dafür bekannt, den Fans den Ratschlag zu erteilen, immer cool zu bleiben. Hast du dich in den ersten fünf Wochen als Geschäftsführer der Ice Tigers selbst an diesen Ratschlag gehalten?

Wolfgang Gastner: Es ist mir jeden Tag schwergefallen, aber ich bin es am Ende des Tages dann doch geblieben. Das war von Anfang an unfassbar stressig. Man muss in so einer GmbH jeden Stein umdrehen, um in den Alltag, in die tägliche administrative Arbeit reinzufinden. Immer cool zu bleiben, war am Abend aber doch noch möglich. Aber das liegt vielleicht an meiner Art.

Was war am ersten Tag deine erste Aufgabe?

Gastner: Ich wurde im Kreise aller Mitarbeiter empfangen. Dabei hatten die es erst fünf Minuten zuvor erfahren.

Also eine Überraschungsparty, die du für die Mitarbeiter gegeben hast.

Gastner: Nein, nein. Ich kam am Montag, 18. Juni, um 8.55 Uhr hier an, empfangen von den Mitarbeitern

Gab es Tränen oder bist du mit Applaus empfangen worden?

Gastner (lacht): Es gab tatsächlich . . . Applaus und lachende Gesichter.

Und nach fünf Wochen klatschen die Mitarbeiter immer noch, wenn du ins Büro kommst?

Gastner: Noch ja.

Kontakt zu Sponsoren

Was war deine Hauptaufgabe in diesen fünf Wochen, womit hast du die meiste Zeit verbracht?

Gastner: Verträge auf den Stand der Dinge bringen, Informationen einholen, mit Sponsoren Kontakt aufnehmen, deren Verträge nicht verlängert waren, Verträge verlängern.

Wird es Wolfgang Gastner als Moderator von Ice Tiger TV auch weiterhin geben?

Gastner: Ganz ehrlich: Das war so geplant, beziehungsweise war das eine meiner Wunschvorstellungen bei den ersten Gesprächen. Mittlerweile ist es immer noch in Planung, aber nicht mehr so intensiv, wie es ursprünglich gedacht war, weil der Zeitaufwand einfach zu groß ist. Das heißt, ich werde versuchen, das ab und zu zu machen, aber ich werde es nicht mehr voll machen können.

Gibt es irgendwo auf der Welt einen Eishockey-Klub, dessen Geschäftsführer zugleich den klubeigenen Fernsehsender präsentiert?

Gastner: Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber genau das war die Frage, die wir uns gestellt haben: Warum sollte das nicht in Nürnberg passieren? Wir sind ein cooler Eishockeyverein. Warum soll dann nicht der Geschäftsführer, der seit 15 Jahren rät, immer cool zu bleiben, das nicht sowohl vor der Kamera als auch hinter dem Schreibtisch sagen? Aber, es war so geplant, den Zeitaufwand habe ich nicht unterschätzt, vielleicht habe ich es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Die ersten Wochen sind ultrastressig, jeder Arbeitstag hat zwölf Stunden. Das war ich so auch nicht gewohnt, aber natürlich mache ich das gerne, weil ich die Leidenschaft Eishockey lebe. Das war ja auch ein Grund dafür, diesen Job anzunehmen.

Ein paar Tage Bedenkzeit

Wolfgang Gastner befragte früher Ice Tigers wie Jeff Tomlinson. Im Alter von 43 Jahren hat er in diesem Sommer den Geschäftsführerposten des Klubs übernommen. © Fotos: Karlheinz Daut, Matthias Winter/Zink (2), Thomas Hahn/Zink



Wie lange hast du überlegen müssen, als dir dieser Vorschlag unterbreitet wurde?

Gastner: Etwas länger. Das war nicht von jetzt auf gleich und auch nicht von heute auf morgen. Ein paar Tage habe ich mir schon Zeit genommen.

Und was ging dir in diesen Tagen durch den Kopf?

Gastner: Ich hatte 15 Jahre lang von Mai bis Juli frei – wie ein Eishockeyspieler. Und jetzt mit 43 ist es nicht mehr so, das ist natürlich eine Umstellung. Aber eine Umstellung, die ich gerne mitmache. In der freien Wirtschaft wäre diese Entscheidung so nicht gefallen, aber für die Liebe zu den Ice Tigers gebe ich das gerne auf.

Wie ist diese Liebe einst entflammt?

Gastner: Mit 18 Jahren war ich in Boston bei den Bruins. Da habe ich Ray Bourque (eine der großen Verteidigerlegenden in der National Hockey League, die Redaktion) kennengelernt, der mich völlig fasziniert hat. Und so wurde ich innerhalb eines Spiels zum absoluten Eishockeyfan. Ich habe dann noch weitere drei Spiele der Bruins angesehen. Zu Hause habe ich mir dann eine Dauerkarte für die Ice Tigers gekauft. So kam ich zu diesem Sport.

Wie kamst du vor die Kamera?

Gastner: Im Studium hat mich eine Kommilitonin angesprochen, weil ich damals Musik gemacht habe. Du stehst auf der Bühne, hat sie gesagt, bist eloquent, kannst die Leute unterhalten, könntest du nicht Uni-TV moderieren? So kam ich zum Fernsehen und irgendwann zu Franken Live TV, als dort die Stelle des Sportredakteurs frei wurde.

Was hast du studiert?

Gastner: Betriebswirtschaft.

"Ich kann gut mit Zahlen umgehen"

Gut, dann wirkt die nächste Frage vielleicht nicht ganz so unverschämt: Was befähigt dich denn eigentlich, den Geschäftsführerposten eines DEL-Klubs zu übernehmen?

Gastner: Das müssen natürlich andere beurteilen. Aber ich glaube, dass ich gut mit Zahlen umgehen und gut mit einem Budget planen kann. Das habe ich in den ersten Wochen wieder festgestellt. Ich denke, dass mir das Kaufmännische liegt, deshalb habe ich mich letztendlich auch dafür entschieden.

Wird man denn den Geschäftsführer der Ice Tigers nach dem Wechsel wieder häufiger zu sehen bekommen, als das zuletzt mit Christoph Sandner der Fall war?

Gastner: Ich werde als Geschäftsführer nicht der Clown sein, der vor der Kamera für Unterhaltung sorgen muss. Ich bin vielleicht extrovertierter als Christoph Sandner, das mag sein. Aber natürlich wird es auch davon abhängig sein, wie die Medien damit umgehen. Wenn jemand meine Meinung hören will, habe ich kein Problem damit, meine Meinung zu äußern. Aber es schadet auch nichts, wenn der Geschäftsführer der Mann im Hintergrund ist. Unsere Spieler und Trainer können alle reden, das sollen sie auch machen. Wenn der Klub erfolgreich ist, gibt es für einen Geschäftsführer keinen Grund, auf die große Bühne zu drängen.

Ich weiß ja, wie du auf der Pressetribüne, nun ja, mitfieberst. Das heißt also, dass ich dich künftig auch zu Schiedsrichterleistungen befragen darf, Spieler und Trainer sind da naturgemäß zurückhaltend.

Gastner: Kannst du. Aber es gab für mich als Offiziellen bereits eine Abmahnung von der DEL. Ich bin quasi vorbestraft. Aber es könnte sein, dass man mir eine Meinung entlocken kann.

Wo können die Tiger besser werden?

Sportlich geht es den Ice Tigers sehr gut. Nun liegt nach einem personellen Umbruch mit den Teilnahmen an der Champions Hockey League und dem Spengler Cup eine aufregende Saison vor dem Klub. Wo können sich die Ice Tigers denn in deinem Bereich verbessern?

Gastner: Dieses Jahr, und dieser Meinung sind wir alle in der GmbH, wird zugleich das schwierigste und das aufregendste Jahr seit langer Zeit. Champions League und Spengler Cup reibungslos über die Bühne zu bringen. Da geht es um die ganze Logistik, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Dazu kommt das ganze Drumherum, wenn wir die ganze Arena zu den Heimspielen abkleben müssen.

Da arbeiten wir auf sehr vielen Baustellen. Ich glaube, das kurzfristige Ziel ist es tatsächlich, diese Saison bestmöglich abzuschließen in allen Wettbewerben. Dann kann man mittelfristig weiterplanen. Der Spengler Cup findet zwischen Weihnachten und Neujahr statt, auch diese Organisation hat es in sich. Die Sponsorensuche ging ganz gut los. Es sind wieder ein paar neue dazugekommen.

Geht das konkreter?

Gastner: Das werden wir zu Saisonbeginn gesondert bekanntgeben. Da geht es ja auch um Angebote, die gut besprochen worden sind – aber wir noch keine Unterschrift unter dem Vertrag haben.

Aber natürlich kommst du nicht durch dein zweites Interview, ohne auch eine sportliche Einschätzung zur Saison abzugeben. Wilson, Reinprecht, Steckel und etwas überraschend auch Ehliz sind weg – was kann man von den Ice Tigers 2018/2019 erwarten?

Gastner: Ich glaube, dass wir erst einmal – und das habe ich auf der anderen Seite selbst doof gefunden, wenn das jemand sagt – in die Playoffs einziehen wollen. Die Lücke, die Ehliz hinterlassen hat, ist natürlich schwer zu füllen. Von außen sieht das so einfach aus, wenn ein Spieler plötzlich in die NHL geht und der Verein von der NHL ein bisschen Geld bekommt, aber natürlich ist der Zeitpunkt ungünstig, weil man zu diesem Zeitpunkt keinen adäquaten Ersatz für so einen deutschen Spieler kriegt.

Aber mit Will Acton, Brandon Buck, Chris Brown und Jason Bast haben wir gute Neuzugänge im Sturm, die uns wieder da hinbringen können, wo wir die letzten drei Jahre waren. Das Ziel "Deutsche Meisterschaft" sollte ohnehin jeder haben.

Gut, Wolfgang. Wobei, können wir eigentlich beim Du bleiben?

Gastner: Wahnsinn, dass mir diese Frage schon so viele Leute gestellt haben. Ich finde es aber auch interessant, dass mir die wenigen, mit denen ich per Sie war, mir inzwischen das Du angeboten haben. Wirklich interessant.

Interview: Sebastian Böhm