"Ich mache auch ganz Nürnberg schnarchfrei"

Carola Gebhart wurde in Nürnberg geboren und lebt inzwischen in Fürth. Sie bekam den Kulturförderpreis der Kleeblattstadt im Jahr 1995. Sie hat Gesang an der Hochschule für Musik in Würzburg studiert. Neben ihren Auftritten als Opernsängerin bietet sie Stimmtraining für Führungs- kräfte an und arbeitet als Regieassistentin für Dieter Wedel bei den Bad Hersfelder Festspielen. © Foto: Hans Winckler