Illegale Autorennen in Mittelfranken: Raser machen weiter

Trotz verschärfter Gesetze zählte die Polizei 31 Rennen seit Oktober

NÜRNBERG - Im Oktober 2017 ist ein Gesetz in Kraft getreten, das illegale Autorennen unter Strafe stellt. Ob die neue Regelung Raser wirklich abschreckt, sei dahingestellt. Klar aber ist: Seit dem Start dieser Vorgabe hat die Polizei in Mittelfranken 31 verbotene Rennen registriert.

Immer wieder kommt es durch illegale Autorennen zu Unfällen mit schweren Folgen. Dieses Bild zeigt einen verunglückte Audi, dessen Fahrer in der Nacht im Nürnberger Norden in eine Baustelle gefahren war und mit seinem Wagen in einen dort geparkten Mercedes krachte. © ToMa/Reitmayer



Erst vor knapp zwei Wochen zog ein illegales Autorennen in Nürnberg verheerende Folgen nach sich. In der Nacht zum Samstag, 14. Juli, standen ein schwarzer Audi A4 und ein roter Golf an einer Ampel am Laufertorgraben. Beide Fahrer sind jung, sie kennen sich nicht, dennoch nicken sie sich zu. Es ist ein Zeichen. Als die Ampel auf Grün springt, geben sie Vollgas. Sie fahren ein illegales Rennen. Mitten in der Stadt. Sie bringen sich, ihre Mitfahrer und andere Verkehrsteilnehmer in höchste Gefahr.

Wie die Polizei mitteilte, rasten die Pkw auf die Bayreuther Straße zu. Doch an dieser Stelle verengen sich die beiden Fahrspuren wegen einer Baustelle auf eine. Das brachte vor allem den Audi-Fahrer in Bedrängnis, er wollte die Spur wechseln. Doch der Golf-Pilot, der mit dem A 4 gleichauf fuhr, ließ ihn nicht einscheren - und sich hinter dem roten Konkurrenten einfädeln, käme wohl bei diesem Imponiergehabe einem Gesichtsverlust gleich.

Der Audi raste auf die Baustelle zu, prallte auf einen davor abgestellten Mercedes, kam dann von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen einen Bauzaun, gegen mehrere Baustellenleuchten und stapelweise Steinplatten. Der rote Golf fuhr weiter - die Polizei sucht den Fahrer heute noch. Teils schwer verletzt mussten die drei Personen aus dem Audi in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 20.000 Euro. Dieses Rennen ist in Nürnberg das erste, das nach Inkrafttreten des neuen Straftatbestandes "Verbotene Kraftfahrzeugrennen" (§ 315 d StGB) vom 13. Oktober 2017 mit einem üblen Unfall endete.

Glimpflich ging dagegen ein illegales Autorennen auf der Großen Straße Ende Oktober 2017 aus. Mit bis zu 120 Kilometer pro Stunde bretterten drei junge Männer die kerzengerade, breite Fahrbahn entlang. Sie waren die Ersten in Nürnberg, die sich im März 2018 wegen des neuen Straftatbestandes vor Gericht verantworten mussten. Da sie niemanden akut gefährdeten, kamen sie mit Geldstrafen davon.

Der neue Straftatbestand soll abschreckend wirken. Doch die Rennen gehen weiter. Am Donnerstag, 10. Mai 2018, gegen 23 Uhr rasten zwei hochmotorisierte Autos durch die Nürnberger Färberstraße. Die 27 und 30 Jahre alten Männer düsten Richtung Hauptbahnhof und von dort am Frauentorgraben zurück. Am Färbertor stoppte eine Streife die beiden Raser.

Bis zu fünf Jahre Haft

Da sie mit Blick auf die neue gesetzliche Regelung andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hatten, müssen sie mit einer Anklage beim Landgericht und einer Haftstrafe bis zu fünf Jahren rechnen. Gleiches gilt für die 22- und 28-jährigen Fahrer, die sich am Samstag, 7. Juli 2018, in den frühen Morgenstunden am Zeppelinfeld ein Rennen lieferten. Mit ihren 300 PS starken Autos schossen sie den Norisring entlang. Der 22-Jährige raste mit seinem Wagen auf der Gegenfahrbahn und zwang ein entgegenkommendes Fahrzeug auf den Parkstreifen. In der Beuthener Straße wurden die "Rennfahrer" von der Polizei angehalten.

Seitdem der Straftatbestand "Verbotene Kraftfahrzeugrennen" gilt, hat die Polizei im Zuständigkeitsbereich Mittelfranken 31 Fälle aufgenommen und Verfahren eingeleitet, heißt es in der Pressestelle des Präsidiums. "Vor dem neuen Straftatbestand wurden solche Fälle lediglich als Verkehrsordnungswidrigkeit (§ 29 Abs. 1 StVO) behandelt", erklärt Pressesprecher Michael Konrad auf Anfrage. Teilnehmer und Veranstalter eines Rennens mussten mit einem Bußgeld bis zu 500 Euro und dem einmonatigen Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Seit dem 13. Oktober 2017 können Straßenrennen mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden, wird bei einem Rennen jemand schwer verletzt oder getötet.

Tuning-Treffen in Nürnberg

Ein Magnet für Freunde hochmotorisierter und PS-starker Autos sind Treffen der Tuning-Szene. In der Vergangenheit kam es rund um diese Veranstaltungen immer wieder zu illegalen Rennen. In Nürnberg ist ein solches Tuning-Treffen am 18. August 2018 im Max-Morlock-Stadion geplant. Polizeisprecher Konrad: "Im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums in Mittelfranken gibt es keine etablierte Szene für illegale Autorennen. Wir haben festgestellt, dass sich derartige Rennen oftmals spontan ergaben, etwa beim sogenannten Ampelstart."

Alexander Brock