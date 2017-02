Im Badeanzug: Diebe waren untendrunter vorbereitet

Trio wollte Parfüm im Wert von etwa 1000 Euro mopsen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sie sollten Parfüm im Wert von mehreren Hundert Euro aus einer Drogerie in der Bayreuther Straße in Nürnberg mopsen - dafür hatten sich die drei Diebe am Freitagmittag auch in ein besonderes Outfit geschmissen.

Gegen 12 Uhr betraten eine 35-Jährige, ein 37-Jähriger und ein 41-Jähriger das Geschäft. Als sie den Laden wieder verlassen wollten, hatten sie Parfüm im Wert von etwa 1000 Euro am Körper versteckt.

Die Polizei stellte dann fest, dass die beiden Männer unter ihrer Kleidung Badeanzüge trugen, um darin die Parfümflaschen zu verstecken. Ihr modischer Kniff nutzte ihnen nun nichts: Auf sie kommt nun ein entsprechendes Ermittlungserfahren zu.

bb

