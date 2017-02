Im Cinecitta: "Bachelor" Leonard Freier verdreht Köpfe

Rosenkavalier wirbt für neuen Kinofilm "Die Schöne und das Biest" - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Leonard Freier, bekannt als Junggeselle aus der RTL-Sendung "Der Bachelor , hat eine neue Aufgabe: Mit Rosen und Fotos wirbt er für die Neuauflage des Walt-Disney-Klassikers "Die Schöne und das Biest". Auch in Nürnberg.

Auf das große Kreischen wartete man vergeblich, aber die Schlange vor der Fotowand im Cinecitta wuchs immerhin von Minute zu Minute ein kleines bisschen. Leonard Freier, 2016 TV-Single, 2017 immer noch Single, überreichte am Sonntagnachmittag in Nürnberg Rosen an Damen und posierte mit ihnen für Fotos. Warum? Um Werbung zu machen.

Am 16. März kommt die Neuauflage des Klassikers "Die Schöne und das Biest" in die deutschen Kinos. Bereits jetzt ist Freier unterwegs, um den Streifen zu promoten. Warum er? "Weil ich ein Romantiker bin", sagte der Ex-Bachelor. Mit Disney-Filmen sei er groß geworden, sie nun bewerben zu dürfen, sei für ihn eine Ehre.

Wie es sich für einen Bachelor gehört, machte er das, wie erwähnt, mit roten Rosen und einem gekonnten Lächeln auf den Lippen. Er betonte aber auch: "Ich bin heute nicht als Ex-Bachelor hier, sondern für den Film."

Stefanie Taube