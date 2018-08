Salchi und Marco (rechts) sind erprobte Spieler, sie sind seit Tag eins dabei. Für Marco war die Ausbeute am Sonntag recht gut: Neun Shinies hat er bis kurz vor 14 Uhr erwischt. Am Samstag waren die beiden im Luitpoldhain unterwegs, heute haben sie die Wöhrder Wiese abgegrast. "Nintendo hat es geschafft, die Leute nach draußen zu bringen, statt Videospiele nur zuhause zu spielen", ist sein Kommentar zu Pokémon Go. © Julia Ruhnau