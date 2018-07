Im Zeichen des Rap: Programm für Bardentreffen 2018 steht

NÜRNBERG - Schweizer Mundart, Transgender und Arabischer Frühling: In diesem Jahr dreht sich beim Bardentreffen in Nürnberg alles rund um das Thema Rap. Zahlreiche internationale Künstler performen unter diesem Motto auf den Bühnen der Stadt.

Folklore, Kultur und Tradition: Beim Bardentreffen 2018 kommen Künstler aus aller Welt nach Nürnberg, um zum Motto "Rhythm and Poetry" zu performen. © Günter Distler



Schon zum 43. Mal treffen sich die "Barden" in Nürnberg: Unter dem Motto "Poetry and Rap", kurz "Rap", treten Ende Juli internationale Künstler in Nürnberg auf. Dabei geht es um den Sprechgesang und seine weitreichenden musikkulturellen Ausprägungen.

Zur diesjährigen Ausgabe des Open Airs werden deutschsprachige und internationale Künstler erwartet, unter anderem "Kellerkommando" aus Bamberg, die chilenische Gruppe "Chico Trujillo" oder die palästinensischen Musiker von 47Soul.

Wir haben in unserer Bildergalerie einige der angekündigten Acts zusammengestellt:

