Großfahndung: Mann attackiert Frau mit Messer und verliert Schuh Am frühen Sonntagmorgen griff ein Unbekannter in der Fürther Straße mit einem Messer eine junge Frau an, die mit einer Freundin gerade auf dem Heimweg war. Die 21-Jährige wurde durch den Messerstich verletzt, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Polizei startete sofort eine Großfahndung. Schon am Nachmittag wurde ein 25-jähriger Iraker festgenommen, er gilt als dringend tatverdächtig.

Picknick in Nürnberg: Wo Gestresste und Verliebte Pause machen Ob am Dutzendteich oder in den Pegnitzauen beim Westbad — es gibt viele Orte, wo sich an warmen Tagen die Griller und Picknicker mit den Sonnenanbetern treffen, ja drängeln. Wir dagegen haben Brot, Wein und Käse in unseren Korb gepackt, um damit auf eine alternative Reise zu gehen und völlig subjektiv Station unterm Nürnberger Himmel zu machen.