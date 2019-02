Immer mehr Besucher: Kaiserburg bleibt Publikumsmagnet

Bayerische Schlösser sind weiter beliebte Ausflugsziele von Touristen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zugegeben, mit Schloss Neuschwanstein oder Linderhof kann das Wahrzeichen Nürnbergs nicht ganz mithalten. Und doch zieht die Kaiserburg jährlich hunderttausende Besucher aus Nah und Fern in den Bann. Tendenz steigend, wie das Finanzministerium mitteilte.

Sie ist das Wahrzeichen Nürnbergs: Die Kaiserburg zieht hunderttausende Touristen aus aller Welt an. © fis/Foto: Michael Matejka



Sie ist das Wahrzeichen Nürnbergs: Die Kaiserburg zieht hunderttausende Touristen aus aller Welt an. Foto: fis/Foto: Michael Matejka



Das von König Ludwig II. erbaute "Märchenschloss" Neuschwanstein war 2018 Jahr erneut das beliebteste Ausflugsziel aus dem Reigen der bayerischen Schlösser. Rund 1,5 Millionen Besucher kamen, um sich persönlich ein Bild von den Traumwelten des Königs zu machen, wie das Finanzministerium am Montag in München mitteilte. Das entsprach einem leichten Plus von gut 6000.

Doch auch die Nürnberger Kaiserburg kann einen Anstieg der Besucherzahlen vermelden: Kamen 2017 noch 177.328 Menschen, um sich die Burg anzuschauen, waren es im vergangenen Jahr 190.256. Beim Sinwellturm und dem Tiefen Brunnen stieg die Besucherzahl 2018 gegenüber 2017 von 180.463 auf 185.401. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass im Palas der Kaiserburg die Sonderausstellung "Bayerns Gold" zu sehen war, was eine zusätzliche Attraktion darstellte.

Schlösserverwaltung verzeichnet über fünf Millionen Gäste

Aber auch Linderhof mit über 437.000 Besuchern und das Neue Schloss Herrenchiemsee mit mehr als 371.000 Besuchern erwiesen sich wieder als Publikumsmagneten. Insgesamt verzeichnete die Schlösserverwaltung über fünf Millionen Gäste und damit einen Anstieg von 5,1 Prozent gegenüber 2017. Beliebte Ziele seien auch die Residenz München, die Residenz Würzburg, Schloss Nymphenburg, die Walhalla in Donaustauf und die Befreiungshalle in Kelheim gewesen, heißt es.

Bilderstrecke zum Thema Hannes Ziener führt durch die Kasematten der Nürnberger Burg Zur Zeit ihres Baus einmalig in Deutschland erheben sich aus dem Graben hinter der Kaiserburg die gewaltigen Basteien. Nach dem zweiten Weltkrieg unversehrt geblieben, zeugen sie noch heute von der lokalen Renaissance-Baukunst. Über eine Treppe erreicht man die Kasematten, spitztonnengewülbte Verteidigungsgänge und von dort die Lochwasserleitung.



Auch das erst im April 2018 nach sechsjähriger Renovierungszeit wieder eröffnete Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth, das als Unesco-Weltkulturerbe eingestuft ist, zog mehr als 105.000 Besucher an. Mehr Besucher sorgen auch für mehr Einnahmen. Die Eintrittsgeldern der Schlösserverwaltung stiegen um gut 1,5 Millionen Euro auf rund 28,8 Millionen Euro. Für 2019 ist unter anderem eine Sonderausstellung "Majestäten, Königskinder, Verfassungsväter" in der Neuen Residenz in Bamberg geplant. Pro Jahr werden derzeit rund 52 Millionen Euro für Sanierungsmaßnahmen aufgewendet.

(Sollten Sie die Webreportage nicht sehen, dann klicken Sie bitte hier.)