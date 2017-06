In der "Kammerers Mühle" gibt es gehobene deutsche Küche

Seit Oktober ist dort wieder gastronomisches Leben eingezogen

NÜRNBERG - Pisa hat seinen Turm, das oberfränkische Forchheim seine Mühle – und wir in den Pfingstferien Zeit, uns außerhalb Nürnbergs verwöhnen zu lassen. Hier sind die aktuellen Gastro-News!

Einen Mühlenteller mit Rumpsteak, Kalbsmedaillons, Schweinefilet mit Kräuterschaumsoße, Böhnchen und hausgemachten Eierspätzle hat Küchenchef Lukas Cartus kreiert. Pächter Ulrich Giese (rechts) bietet in der "Kammerers Mühle" in Forchheim gehobene deutsche Küche an. © Ralf Rödel



Die "Kammerers Mühle" liegt direkt an der Wiesent und hat schon einige Jahrhunderte erlebt, weshalb das Fachwerk-Gebäude etwas in Schieflage geraten ist und seitdem ein besonders beliebtes Fotomotiv für Touristen darstellt. Drinnen darf man auch kein Winkelmaß ansetzen. Eine winzige Treppe mit unterschiedlich großen Stufen führt in den ersten Stock, dessen Decke dann so tief hängt, dass auch klein geratene Menschen durchaus den Kopf einziehen müssen.

Wer auf der Galerie oder in einer der Nischen sitzt, der kann die Ölgemälde bestaunen, die dunkle Holzvertäfelung und vor allem die Küche genießen. Seit Oktober ist in die "Kammerers Mühle" wieder gastronomisches Leben eingezogen. Ulrich Giese bietet gehobene deutsche Küche an. Der 53-Jährige ist seit fast 40 Jahren in der Branche tätig, zuletzt hat er die Altenburg in Bamberg geleitet und die berühmten CSU-Klausurtagungen in Kloster Banz und Wildbad Kreuth organisiert. Mit der "Kammerers Mühle" hat sich der Heroldsbacher den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt.

Serviert wird zum Beispiel eine Rote-Bete-Suppe mit feinem Meerrettich-Aroma und ganz leichter Lakritz-Note (4,90 Euro). Zuvor hatte es als Gruß des Hauses hauchdünn geschnittenen Schinken mit marinierten Weizenkörnern gegeben - eine gelungene Einleitung.

Die geschnetzelte Kalbsleber in Butter gebraten, mit Kräutern der Provence und frisch gestampftem Kartoffelpüree (16,80 Euro) ist zart und schmeckt angenehm nach Rosmarin. Dazu wird ein Beilagensalat mit fein gehobelten Gelbe Rüben, Paprika und Blattsalaten gereicht, dessen feine Essig-Note gut zum kräftigen Aroma der Kalbsleber passt. Die Fischvariation mit Zander, Lachs und Riesengarnele vom Grill (19,80 Euro) besticht auch durch das Lauch-Gemüse, das mit Vanille aromatisiert worden ist.

Nach den ordentlich großen Vorspeisen und Hauptgerichten könnte das Abendessen beruhigt beendet werden, wäre da nicht die Auswahl an Desserts: Kokos-Pfirsich-Parfait (7,80 Euro), Granatapfel-Birnen-Sorbet (7,50 Euro), Schokoladen-Nougatmousse (8 Euro) oder eine Käseauswahl (7,50 Euro). Die Wahl fällt auf das Sorbet, das mit Vanille-Birnen serviert wird und genau den richtig frisch-fruchtigen Abschluss bildet.

Im gut gefüllten Weinkeller hat Ulrich Giese vor allem deutsche Weine gelagert, der Schwerpunkt liegt auf Franken. Zu tief sollte man allerdings nicht ins Glas schauen, sonst wird der Treppenabgang zur Stolperfalle.

Kammerers Mühle, Wiesentstraße 10, Forchheim, Telefon (0 91 91) 7 02 48 38, täglich außer Sonntag, 17.30 bis 22 Uhr warme Küche.

