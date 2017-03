Am Mittwochabend fuhr auf der A6 bei Nürnberg ein Lastwagen auf ein Auto auf - und zerquetschte es völlig. Im Inneren des Wagens wurde ein Mensch eingeklemmt. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen werden.

Um die Tausende Tonnen schwere Brücke gab es viel Wirbel, der Termin der Baumaßnahmen wurde insgesamt dreimal verschoben, die Strecke Nürnberg - Roßtal wurde für einen Monat gesperrt. Am Mittwoch ging es dann aber endlich los - die Arbeiter am Recyclinghof am Pferdemarkt hatten alle Hände voll zu tun.