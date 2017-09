In Nürnberg fehlen nicht nur Grundschullehrer

Am Dienstag geht der Unterricht wieder los – Mängel bleiben unverändert - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Die Sommerferien gehen zu Ende, am Dienstag beginnt die Schule. 4209 Nürnberger Abc-Schützen sind zum ersten Mal mit Ranzen und Zuckertüte dabei. Wie steht es um Nürnbergs Schulen? Wir haben uns umgehört.

In Brandenburg (unser Bild) drücken die Kinder schon wieder die Schulbank, in Bayern geht der Unterricht am Dienstag los. Die einen freuen sich, die anderen zählen die Tage bis zu den Herbstferien. © Foto: Patrick Pleul/dpa



In Brandenburg (unser Bild) drücken die Kinder schon wieder die Schulbank, in Bayern geht der Unterricht am Dienstag los. Die einen freuen sich, die anderen zählen die Tage bis zu den Herbstferien. Foto: Foto: Patrick Pleul/dpa



Eines will Georg Eisenreich klarstellen: Es liege nicht an der Politik, dass es in den Schulen an Personal fehlt. "Wir stellen alle Lehrer ein, die fertig werden, und wir könnten auch noch mehr einstellen", sagt der Staatssekretär im Kultusministerium. "Wir können das Geld und die Stellen zur Verfügung stellen, aber wir brauchen auch die Personen."

Viele Lehrer gehen jetzt in Pension, die jungen kommen nicht in entsprechender Zahl nach. "Wenn die Wirtschaft boomt, tun sich nicht nur die Schulen schwer, Nachwuchs zu bekommen", fügt Eugen Ehmann hinzu, der Regierungsvizepräsident von Mittelfranken. "Demografisch gesehen haben wir in allen Bereichen einen Trend zum Nachwuchsmangel."

An Nürnbergs Mittel- und Grundschulen starten am Dienstag rund 25.000 Schüler ins neue Schuljahr und damit etwa gleich viele wie im Vorjahr. Außerdem treten 252 neue Lehrer ihren Dienst an, dazu kommen 103 Lehramtsanwärter im ersten und 96 im zweiten Jahr. Ein Trend setzt sich derweil auch fort: Frauen sind in der Überzahl. "Das ist nicht nur in den Grundschulen so, sondern auch in den Mittelschulen", sagt Stefan Kuen, der Leiter des staatlichen Schulamts in Nürnberg. Angesichts des Personalmangels ist er froh über die Unterstützung aus dem Bereich der Realschulen und Gymnasien. Wir bekommen sehr engagierte Leute." 51 Lehrer verstärken nach einer Weiterqualifizierung die Grund- und Mittelschulen.

Es fehlt an Sonderpädagogen

Etwas entspannt hat sich die Situation in den Übergangsklassen, den sogenannten Ü-Klassen. Diese werden von Kinder besucht, die noch kein Deutsch sprechen. Die meisten von ihnen stammen aus dem europäischen Ausland, aber seit 2015 ist auch eine Reihe von Flüchtlingskindern darunter. Mit insgesamt 58 Ü-Klassen startet Nürnberg in das neue Schuljahr, in den beiden Jahren zuvor waren es 61 Klassen. "Wir rechnen momentan mit einem regulären Zuzug, der für eine Großstadt üblich ist", so Kuen. "Wir erwarten weniger Flüchtlinge, aber wir sind vorbereitet, sollte sich die politische Wetterlage ändern."

Bilderstrecke zum Thema Dürer, Melanchthon und Co.: Das sind Nürnbergs Gymnasien Das Angebot an Nürnberger Schulen, die zur Hochschulreife führen, ist groß: An fünf städtischen und acht staatlichen Gymnasien wird in der Frankenmetropole unterrichtet. Hinzu kommen noch jeweils zwei kirchliche und zwei private Schulen, die staatlich anerkannt sind. Hier finden Sie einen Überblick aller Nürnberger Gymnasien!



In Nürnberg wie auch in Mittelfranken insgesamt fehlt es derweil nicht nur an Grundschullehrern, sondern auch an Sonderpädagogen. Dabei steigt die Zahl der Kinder, die Förderzentren besuchen. Insgesamt sind es in Mittelfranken derzeit 11 400 Jungen und Mädchen. "Wer sein Kind in eine Regelschule schicken möchte, kann das tun. Wir haben in allen Fällen die Wünsche der Eltern berücksichtigt", bekräftigt Hildegund Rüger, die bei der Regierung von Mittelfranken für den Schulbereich zuständig ist.

"Auch an den Regelschulen besteht ein hoher Bedarf an Sonderpädagogen", ergänzt Georg Eisenreich. Um mehr Nachwuchs zu gewinnen, seien fünf weitere Lehrstühle geschaffen worden – in München und Würzburg wurde aufgestockt, Regensburg ist neu dabei. "Diese Maßnahme soll den Förderzentren, aber auch den Regelschulen zugutekommen", so der Bildungsstaatssekretär. Wie wichtig das ist, bestätigt auch die Erfahrung von Hildegund Krüger: "Auffällig ist, dass die Behinderung der Kinder schwerer wird, vor allem im emotionalen und sozialen Bereich."

Eine Schule, zwei Sprachen

In Nürnberg werden 400 Schüler in Einzelinklusion unterrichtet, so Kuen. Das heißt, sie besuchen eine Klasse in einer Regelschule. Außerdem gibt es eine Reihe von Modellen der Zusammenarbeit von Förderzentren und Regelschulen. "Wir würden das gerne ausweiten. Aber für weitere Kooperationen fehlen uns die Lehrer. Wir brauchen dringend neue Kräfte."

Stichwort Ganztagsschule: Für eine Großstadt biete Nürnberg im Grundschulbereich relativ wenig offene Angebote, räumt Stefan Kuen ein. "Das liegt auch daran, dass wir in Nürnberg traditionell ein starkes Hortangebot haben. Wir wollen keine Konkurrenz zu den Horten schaffen." Die Eltern, fügt Georg Eisenreich hinzu, sollen abgesehen davon auch die Wahlfreiheit haben. Und schließlich hat Nürnberg ab diesem Schuljahr auch eine Neuheit zu bieten: die Grundschule Insel Schütt trägt den Titel Bilinguale Grundschule. Die Kinder lernen künftig in zwei Sprachen – in Deutsch und Französisch.

Gabi Eisenack