In Nürnberg: Ladendieb bedroht Polizisten mit Messer

Mitarbeiter ertappten den 32-Jährigen, der in Untersuchungshaft sitzt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes haben zwei Ladendiebe ertappt. Einer der Diebe zog bei der Befragung durch die Polizei ein Messer. Jetzt sitzt der Verdächtige in U-Haft.

Ladendiebe stahlen am Montag mehrere Packungen Zigaretten in einem Verbrauchermarkt in Schniegling. Mitarbeiter des Geschäftes in der Brettergartenstraße erwischten die Männer auf frischer Tat und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Als die Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West eintraf, versuchte einer der beiden Männer während der Sachbearbeitung ein Messer aus der Tasche zu ziehen. Der Mann wurde überwältigt. Im mitgeführten Rucksack fanden die Polizisten mehrere Zigarettenpackungen im Wert von 100 Euro. Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die beiden 32-jährigen Beschuldigten ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Dieb, der das Messer gezogen hat, dem zuständigen Ermittlungsrichter, der über die Haftfrage entscheidet, vorgeführt.

nb