In Nürnberg von Auto erfasst: Mädchen weiter in Lebensgefahr

Polizei will Hintergründe aufklären - und sucht deshalb jetzt nach Zeugen - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Unverändert kritisch ist der Zustand eines Kindes, das bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bärenschanze am Montagnachmittag schwere Verletzungen erlitten hat. Jetzt sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Die Polizei riegelte im Berufsverkehr die Fürther Straße komplett ab. Foto: ToMa



Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte das Mädchen am Montag gegen 15.30 Uhr die Fürther Straße etwa auf Höhe der Hausnummer 112 (Justizgebäude). Zeitgleich befuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Fürther Straße in stadteinwärtige Richtung. Der Pkw erfasste das Kind frontal. Die Neunjährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch Notarzt und Rettungsdienst reanimiert und in ein Krankenhaus gefahren.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

