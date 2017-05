In Nürnberg wurden 2016 fast 3000 Fahrräder gestohlen

In der Deutschland-Bilanz schneidet die Frankenmetropole dennoch vergleichsweise gut ab - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - 2016 wurden in Deutschland rund 333.000 Fahrräder gestohlen. Der Gesamtschaden für die betroffenen Besitzer betrug 177 Millionen Euro. Die gute Nachricht: Nürnberg, Erlangen und Fürth gehören nicht zu den Diebstahl-Hochburgen. Die schlechte Nachricht: die Aufklärungsquoten sind miserabel.

Die sicherste Variante ist ein sehr gutes Bügelschloss. Die schweren Stahlbügel sind das beste, was man an Fahrradsicherheit bekommen kann. Foto: Friso Gentsch, dpa



Rein statistisch werden täglich 911 Räder in Deutschland entwendet. Fast die Hälfte aller Räder wird in den Monaten Mai bis August gestohlen. Das reicht vom Bahnhofsdrahtesel bis zum teuren Mountainbike oder Rennrad. Doch die Diebe sind wählerisch: Je teurer, desto lukrativer.

Münster gilt als die Fahrradstadt in Deutschland. Nirgends haben es Radler so gut, die Infrastruktur ist top. Doch wo viele Räder unterwegs sind, scheinen auch viele Velos gestohlen zu werden. Im Klau-Ranking ist die Stadt in Westfalen – gemessen an der Einwohnerzahl – ebenfalls spitze. 1721 Räder je 100.000 Einwohner sind in der Stadt des Friedens 2016 gestohlen worden. Insgesamt waren es 5337 Fahrräder. Das meldet das Internet-Portal billiger.de und beruft sich auf offizielles Datenmaterial der Polizei.

Nürnberg an 48. Stelle

Nürnberg steht in dieser Auflistung erst an 48. Stelle unter den Top-100-Städten. Die Frankenmetropole ist nur im Mittelfeld, gehört also nicht, wie Münster, Leipzig oder Halle (Saale), zu den "Diebstahlhochburgen". Laut lokaler Polizei-Statistik wurden in Nürnberg im vergangenen Jahr 2890 Räder gestohlen. 107 weniger als 2015. Bezogen auf je 100.000 Einwohner macht das 567 Räder. Unter den Tatverdächtigen waren laut Internet-Portal 44,1 Prozent nicht im Besitz eines deutschen Passes, das liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 33,5 Prozent.

Die Schwerpunkte liegen in der Innenstadt und an öffentlichen Abstellplätzen. Schon 2015 berichtete die Polizei gegenüber unserer Zeitung, dass viele Räder am Gewerbemuseumsplatz und am Bahnhofsplatz weggekommen sind, auch am Westbad. Doch knapp 200 Fahrräder wurden auch direkt aus Kellern entwendet. Häufig seien überregionale Täter am Werk, die kommen, stehlen und wieder ins Ausland verschwinden.

Die Aufklärungsquote in Nürnberg beträgt gerade einmal 9,6 Prozent. Immerhin etwas höher als im Bundesdurchschnitt (8,8 Prozent). Das heißt aber auch: Neun von zehn Rädern sind für immer weg. Da hilft nur: besser schützen.

In Erlangen übrigens sind im vergangenen Jahr 693 Räder geklaut worden. Das macht auf 100.000 Einwohner gerechnet 640 Räder (Platz 42). Fürth belegt den recht guten 76. Platz ("geringes Diebstahlrisiko"). 428 Räder kamen weg (345 auf 100.000 Einwohner). Hier ist auch die Aufklärungsquote mit rund 20 Prozent deutlich besser. Die Polizei erklärt das mit überwiegend regionaler Täterschaft. Auch Erlangen liegt mit 17 Prozent deutlich über Nürnberg.

Andreas Franke