In Nürnberger Gymnasien und Realschulen wird es voll

Das städtische Schulamt liefert die Anmeldezahlen für kommenden Herbst - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Für viele Kinder ist die vierte Klasse purer Stress: Am Ende entscheidet der Notendurchschnitt darüber, ob sie den Sprung auf Gymnasium oder Realschule schaffen. Jetzt liegen für die weiterführenden Schulen die Anmeldezahlen vor.

In der Adam-Kraft-Realschule (AKR) möchten im Oktober 169 Kinder anfangen, doch nicht für alle reicht die Kapazität aus. © Michael Matejka



In der Adam-Kraft-Realschule (AKR) möchten im Oktober 169 Kinder anfangen, doch nicht für alle reicht die Kapazität aus. Foto: Michael Matejka



Geliefert hat sie allerdings nicht das Büro des Ministerialbeauftragen für die Gymnasien in Mittelfranken. Dort gibt sich Studiendirektorin Monika Braun zugeknöpft. "Bei uns besteht kein Interesse, Anmeldezahlen einzelner Schulen herauszugeben." Die Schwankungen seien zu groß. Und die Zahlen könnten dazu verleiten, eine Hitliste der beliebtesten Schulen aufzustellen. Das wolle sie aber nicht, wimmelt Braun ab.

Nun gibt es auch in Bayern eine Auskunftspflicht der Behörden. Braun entzieht sich dieser auch nicht völlig, eine allgemeine Zahl für Nürnberg teilt sie mit: Im Herbst werden 1598 Kinder in den fünften Klassen der Gymnasien sitzen, 77 mehr als im letzten Jahr. Was an sich nicht bemerkenswert ist, sondern schlicht den steigenden Schülerzahlen geschuldet.

Auch Georg Altmann vom städtischen Amt für Allgemeinbildende Schulen weist darauf hin, dass der Übertritt eine sensible Angelegenheit sei. Erst mal muss der Sprung in die gewünschte Schulform geschafft werden und dann gilt es, einen Platz in der Lieblingsschule zu ergattern: Da stehen die meisten Familien mächtig unter Druck.

Realschule Nürnberg: Bedarf übersteigt Kapazität

"Wenn junge Menschen freudvoll in die weiterführende Schule drängen und dann muss man einigen absagen, weil die Klassen voll sind, tut das weh", sagt Altmann. Beispiel Realschulen: In der Adam-Kraft-Realschule (AKR) in der Südstadt möchten im Oktober 169 Kinder anfangen. Über 50 von ihnen saßen im Probeunterricht, um es trotz eines mittelmäßigen Notendurchschnitts auf die AKR zu schaffen. "Dort gehen aber nur vier zehnte Klassen ab und machen Platz für die Fünften", so Altmann. Der Bedarf sei also größer als die freien Kapazitäten. Was bedeutet, dass die Ganztagsrealschule Kinder abgeben muss. Gleiches gelte für die Veit-Stoß-Realschule mit 171 Anmeldungen. "Die Leiter aller städtischen und staatlichen Schulen setzen sich zusammen und überlegen, welche Fahrtwege den Kinder zuzumuten sind." Je kürzer, umso besser.

Bilderstrecke zum Thema Von Brecht bis Ward: Das sind Nürnbergs Realschulen Vier städtische und drei staatliche Realschulen sind in Nürnberg ansässig. Hinzu kommen zwei kirchliche und drei private die Schüler zur mittleren Reife führen. Alle Nürnberger Realschulen gibt's hier im Überblick!



Altmann nennt ein Beispiel: Kinder, die in Erlenstegen und rund um das Krankenhaus Martha-Maria wohnen, werden – wenn gewünscht – die Veit-Stoß-Realschule besuchen können. Schüler aus Maxfeld, die diese ebenfalls zu Fuß erreichen könnten, werden aber auch an die Johann-Pachelbel-Realschule geschickt, weil sie die U-Bahn vor der Tür haben, die sie bis zur Rothenburger Straße bringt.

Natürlich seien Eltern oft erbost, wenn ihre Kinder an eine andere Schule ausweichen müssen. Altmann: "Zum Glück gab es noch keine Gerichtsprozesse." Von 3735 Viertklässlern aus den öffentlichen Schulen werden im Herbst voraussichtlich 695 in einer Realschule sitzen, 2016 waren es 759. Insgesamt kämpften sich 236 Kinder durch den Probeunterricht.

Frustrierte Kinder

Den bestehen laut Altmann keine 20 Prozent. "80 Prozent sagen wir also, dass sie zu dumm sind für die Realschule?" Er hält das für schwierig. Ebenso wie die Tatsache, dass es zwar in den fünften Realschulklassen einige Kinder gibt, die den Sprung von der Mittelschule nach oben schaffen, aber in den fünften Klassen der Gymnasien sitzen so gut wie keine Bildungsaufsteiger aus Real- oder Mittelschulen. Die Aussage, das bayerische Schulsystem sei nach oben durchlässig, sei deshalb mit Vorsicht zu genießen.

Die Anmeldezahlen für die einzelnen Gymnasien ebenfalls. Es gebe immer Schwankungen, die aktuellen Daten seien keinesfalls eine Aussage über die Qualität einer Schule, betont Altmann. "Da muss nur ein Wortführer in einer vierten Klasse erklären, dass er Latein und Altgriechisch supertoll findet, und schon haben wir im humanistischen Melanchthon-Gymnasium eine Klasse mehr."

Bilderstrecke zum Thema Dürer, Melanchthon und Co.: Das sind Nürnbergs Gymnasien Das Angebot an Nürnberger Schulen, die zur Hochschulreife führen, ist groß: An fünf städtischen und acht staatlichen Gymnasien wird in der Frankenmetropole unterrichtet. Hinzu kommen noch jeweils zwei kirchliche und private Schulen, die staatlich anerkannt sind. Hier finden Sie einen Überblick aller Nürnberger Gymnasien!



Dort liegen aktuell 81 Anmeldungen vor, einige noch unter Vorbehalt, weil der Probeunterricht noch nicht komplett ausgewertet ist. Im ebenfalls staatlichen Sigmund-Schuckert-Gymnasium sind es mit 158 besonders viele Anmeldungen, was daran liege, dass die Schule den ganzen Stadtsüden versorge.

Der Run auf das städtische Johannes-Scharrer-Gymnasium war ebenfalls groß, dort sind es 135 Anmeldungen. "Es ist eben das einzige Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Gymnasium in Nürnberg." Das Labenwolf mit seinem musischen Schwerpunkt lockt auch immer viele Kinder, heuer haben sich dort 130 in die Anmeldelisten eingetragen. Im Dürer sind es 159 — "das ist eine große Schule mit viel Platz", erklärt Altmann. Im Schnitt liegt der Anteil der Viertklässler pro Jahrgang, die auf ein Gymnasium wechseln, bei rund 40 Prozent.(Siehe Vorstadtbrille Seite 34)

Ute Möller