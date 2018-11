In Silber und Rot: So schön ist Nürnbergs Christbaum

NÜRNBERG - Der Nürnberger Christbaum ist bereit für das Weihnachtsfest: Nachdem die Tanne am Montag aufgestellt wurde, folgte am Dienstagmorgen gegenüber der Hauptbahnhofs das Schmücken. Mit rund 250 Kugeln und 40 Meter Lichterkette versprüht der Baum weihnachtliche Vorfreude in Rot und Silber.

Bilderstrecke zum Thema Mit dem Kran auf den Christbaum: Schmücken am Bahnhofsplatz 250 Kugeln und 40 Meter Lichterketten: Die Arbeiter des Service Betriebs Öffentlicher Raum (SÖR) beschmücken derzeit den Nürnberger Weihnachtsbaum gegenüber des Bahnhofportals. Beleuchtungsmonteur Günther Probst hat uns mit dem Kran bis an die Spitze des Baumes mitgenommen. Hier gibt's die Bilder.



