In Sommerlaune: Nürnberger Freibäder länger geöffnet

Bad in Erlenstegen verschiebt Winterpause um sieben Tage - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Dank des anhaltenden Sonnenscheins und der warmen Temperaturen dürfen sich Sonnenanbeter und Badefans in diesem Jahr über eine zusätzliche Woche im Naturgartenbad in Erlenstegen freuen. Aber auch die anderen Nürnberger Bäder haben vom Sommer noch lange nicht genug.

Gehört zum Sommer, wie der Sonnenschein: Der Ausflug ins Freibad. Foto: Horst Linke



Wie die Stadt Nürnberg am Mittwochnachmittag mitteilte, bleibt das Naturgartenbad in der Schlegelstraße 20 noch bis zum 11. September geöffnet. Ursprünglich sollte das Bad am 4. September in die Winterpause gehen. Da die Temperaturen jedoch bis Ende nächster Woche im sommerlichen Bereich liegen sollen, hat NürnbergBad die Öffnungzeit kurzerhand um eine Woche verlängert. Sollten die Wetterprognosen ab Mitte nächster Woche dann aber doch schlechter werden und die Temperaturen absinken, schließt das Freibad früher. Dies würde jedoch rechtzeitig im Internet bekanntgegeben werden.

Das idyllische Naturgartenbad liegt mitten in einem Wohngebiet und lässt sich von der Straßenbahnhaltestelle Erlenstegen gut erreichen. Der Eintritt für den Badetag kostet 4,30 Euro. Andere Freibäder in Nürnberg haben bisher keine Änderungen vorgenommen. Viele der Bäder haben aber ohnhin eine längere Sommersaison als das Bad in Erlenstegen.

So hat das Stadionbad in der Hans-Kalb-Straße noch bis zum 12. September geöffnet. Von der Plattform des Sprungturms in zehn Metern Höhe hat man nicht nur den perfekten Blick über das Freibad, sondern kann eigentlich auch direkt auf das Dach des Stadions klettern - zumindest gefühlsmäßig. Das Bad verfügt über fünf beheizte Becken, eine Rutsche, Sprudelliegen, Strömungskanal, ein Piratenschiff, einen FKK-Bereich und einen Grillplatz. Der Eintritt liegt ebenfalls bei 4,30 Euro.

Das Nürnberger Westbad hat ebenso noch bis zum 12. September geöffnet. An einem guten Tag tummeln sich im Bad in der Wiesentalstraße um die 3200 Menschen. Es ist zentral gelegen und verfügt über genügend Attraktionen: Neben dem Sprungturm von bis zu zehn Metern Höhe gibt es etwa zwei Breitbahnenrutschen für Jung und Alt. Das Wasser ist in allen becken beheizt und kann im Sommer schon mal warme 26 Grad erreichen. Nur das Sprungturm-Becken ist etwas kühler, damit die Gäste hier nicht den Betrieb aufhalten. Das Planschen kostet hier 4,30 Euro.

Sportler können sich auch im Clubbad austoben. Das Freibad ist allerdings auch für Familien mit kleinen Kindern attraktiv, denn die Eltern können ihre Decken bis zu zwei Meter an das Babybecken legen, um so ganz entspannt vom Platz aus ihre Sprösslinge zu beaufsichtigen. Bei schönem Wetter bleibt das Clubbad heuer noch bis einschließlich Sonntag, 11. September geöffnet. 4,50 Euro müssen Badegäste für den Besuch bezahlen. Treffen kann man in dem Freibad am Valznerweiher übrigens auch die Stars des 1. FC Nürnberg. Im Sommer ist es nach dem Training nämlich Usus geworden, dass die Spieler sich dort abkühlen.

Direkt am Wöhrdersee liegt das Freibad Bayern 07. Das private Freibad ist ebenso für Sportler interessant, denn es gibt neben einem Fußballplatz auch fünf Beachvolleyballfelder. Wer dann noch Mitglied im Verein ist, kann zusätzlich die Tennisplätze nutzen - und ab und an sogar mal länger im Wasser bleiben. Doch natürlich können sich auch alle anderen für 4,40 Euro in Schwimmer-, Nichtschwimmer-und Babybecken abkühlen. Sie sind bei Bayern 07 beheizt.

Wem das Getummel und Chlorwasser in den Freibädern nicht gefällt, der hat neben dem Erlenstegener Naturbad noch eine weitere Option: Schon vor Kriegszeiten entstand das Naturfreibad Langsee in Mögeldorf. Seit 2001 kann man dort auch in einem solarbeheizten Edelstahlbecken baden gehen, doch der eigentliche Reiz des Naturfreibads liegt in einem etwa 100 Meter langen See. Der bietet Wasserspaß ganz natürlich. Das Bad in der Ebenseestraße ist wahrlich nicht auf den Massenbetrieb aus. Zum Baden kommen deshalb vor allem Stammgäste vorbei. Doch auch ein paar Jugendliche genießen die Natur in Langsee. Es gibt einen Spielplatz für die kleinen Besucher und einen Sprungturm für die größeren. Ein Erwachsener zahlt hier 3,50 Euro für den Tag Badevergnügen.

Maria Peterwitz/als