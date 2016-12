Am 29. März 2017 wird es dunkel in den Wohnzimmern all derer, die bislang digitales Fernse­hen über Antenne empfangen: Der Standard DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terristric) wird einge­stellt. An seine Stelle tritt die neue Generation, genannt DVB-T2 HD. Wir haben für Sie Antworten auf die drängendsten Fragen.