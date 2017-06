Insekten-Alarm bei RiP: 13 Camper in Behandlung

Allergische Reaktionen sorgen für mehrere Einsätze auf Campingplätzen - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Erhöhtes Einsatzaufkommen bei Rock im Park: Bereits 13 Camper haben allergisch auf ein Insekt reagiert. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) rät allen, die in Kontakt mit den Tieren gekommen sind oder kommen, sich an den Rettungsdienst zu wenden.

Mehrere Camper haben bei Rock im Park allergisch auf ein Insekt reagiert. (Symbolbild)



Alarm am Kleinen Dutzendteich: Wie das BRK mitteilte, verzeichnete die Einsatzzentrale des Sanitätsdienstes dort am Samstag zwischen 16 und 20 Uhr "ein erhöhtes Einsatzaufkommen im Bereich eines Campingplatzes". Kurz zuvor hatte es stark geregnet.

Die für diesen Abschnitt eingeteilten Einsatzkräfte mussten durch weitere Kräfte unterstützt werden. Zudem wurde laut BRK die während Rock im Park bereitstehende Schnelleinsatzgruppe "Behandlung" zur Unterstützung der Einsatzabschnitte alarmiert. Stellenweise seien bis zu 15 Einsätze parallel gelaufen. 21 Personen seien zur Weiterbehandlung abtransportiert worden.

Nicht anfassen! Eine Raupe des Eichen-Prozessionsspinner kriecht auf einem Eichenstamm entlang.



Probleme bereitete vor allem ein tückisches Insekt, das für Menschen gefährlich ist: 13 Personen mussten aufgrund von allergischen Reaktionen auf den Eichen-Prozessionsspinner im Bereich mehrerer Campingplätze ambulant behandelt werden. Fachbegriff: Raupendermatitis. Die Haare des dritten Larvenstadiums des Eichen-Prozessionsspinners, das dieser im Mai und Juni erreicht, halten sich auch an den Kleidern und Schuhen und lösen bei Berührungen stets neue toxische Reaktionen aus. Die kaum sichtbaren Brennhaare dringen leicht in die Haut und Schleimhaut ein und setzen sich dort mit ihren Häkchen fest. Quaddeln, toxische Dermatitis und anhaltende Papeln (Knötchen) sind die Folgen.

Schwindel, Müdigkeit und Fieber

Reizungen an Mund- und Nasenschleimhaut durch Einatmen der Haare können zu Bronchitis, schmerzhaftem Husten und Asthma führen. Hinzu kommen Schwindel, Müdigkeit, Fieber und Bindehautentzündung. "Sollten Sie mit einem Prozessionsspinner in Kontakt kommen, so empfehlen wir Ihnen einen Kleiderwechsel und Reinigung der betroffenen Körperstelle. Ebenso raten wir Ihnen, sich an einem unserer Einsatzabschnitte vorzustellen", so das BRK.

In der Nacht zog ein leichtes Gewitter über das Festivalgelände. Der deutsche Wetterdienst (DWD) hatte um 0.15 Uhr davor gewarnt. Die BRK-Einsatzzentrale stellte deshalb Rettungswagen an Campingplätzen bereit, die aber nicht benötigt wurden. Allerdings hätten "einige Personen aufgrund nicht mehr bewohnbarer Zelte in beheizten Zelten des BRK betreut werden" müssen.

"Der reibungslose Ablauf dieser besonderen Begebenheiten und der stellenweise auftretenden Einsatzhäufungen unterstreichen unsere durch die Jahre gesammelte Erfahrung sowie die präzise ausgearbeiteten Einsatzkonzepte und -planungen. Unser Sanitätsdienst ist sehr gut aufgestellt", erklärt der Leiter der Einsatzzentrale, Oliver Spannekrebs. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich ein Camper bei einer Trockeneis-Explosion verätzt. Bei einer Verpuffung gab es zudem einen Schwerverletzten und zwei leicht Verletzte. Mehr dazu hier.

Zahlen seit Donnerstag:

+++ Anzahl Einsatzkräfte: 1234

+++ Einsätze Krankenwagen: 152

+++ Einsätze Rettungswagen: 127

+++ Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug: 29

+++ Transporte ins Krankenhaus: 147

+++ Hilfeleistungen Sanitätsdienst: 2710

+++ Davon ärztliche Versorgungen: 431

Die Einsatzzentrale des Sanitätsdienstes ist für alle Besucher rund um die Uhr unter der Notrufnummer 0700 / 911 53 010 erreichbar.

