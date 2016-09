Insel Schütt: Neue Ufer-Promenande dauert länger

NÜRNBERG - Der Strand am Wöhrder See, die Norikusbucht, die frisch begrünte Liebesinsel - Nürnberg ist inzwischen nah am Wasser gebaut. Nur auf die Terrasse am Südufer der Insel Schütt müssen die Sonnenhungrigen weiter warten. Noch fehlt ein entscheidendes Detail.

Rechts der kleine Holzsteg, der 1,5 Meter über das Wasser reicht, im Hintergrund Sitzgelegenheiten: Das Südufer der Insel Schütt sieht einladend aus — bleibt aber geschlossen. Foto: Foto: Timo Schickler



Eigentlich lädt das Wetter ja dazu ein, die Füße von den breiten, noch ganz neuen Stufen in die Pegnitz zu hängen. Oder auf dem Holzsteg, unter dem die Pegnitz fließt, zu fläzen. Das alles ist auf der neuen Terrasse am Südufer der Insel Schütt möglich - allerdings noch nicht jetzt. Dabei ist der Bau schon seit Juli abgeschlossen — verboten ist der Aufenthalt dort trotzdem noch.

Weil einige die Öffnung der Terrasse an der Pegnitz nicht hatten abwarten können und sich trotz Absperrzaun auf dem Gelände breitmachten. Ergebnis: Das junge Grün auf der fast 170 Meter langen und 2000 Quadratmeter großen Promenade war kaputt. Inzwischen aber ist der Rasen in gutem Zustand. Und doch bleiben die Zäune. Trotzdem macht Sör den Weg nicht frei, denn: Noch fehlt die sicherheitstechnische Begutachtung durch den Tüv — und zwar sowohl für die Treppen als auch für die Gesamtanlage.

"Wir hatten die Prüfung für den Juli geplant und dann abgesagt, weil wir wegen des Rasens ohnehin absperren mussten", sagt Christian Vogel, Zweiter Bürgermeister und Erster Werkleiter bei Sör. Weil auch die entsprechenden Prüfstellen in der Urlaubszeit schwächer besetzt sind, klappt eine Eröffnung der Pegnitz-Terrasse erst am 29. September.

Ungelegen kommt Sör das freilich nicht. Denn durch die zusätzliche Zeit "bekommen wir den Rasen dann sicher durch", sagt Vogel. Denn durch die Verzögerung bleibt das Gelände auch während des Altstadtfests geschlossen. Und da, gibt der Bürgermeister zu, wäre es durchaus kritisch geworden. "Wir wollen die neue Fläche lieber im 'normalen Betrieb‘ öffnen und nicht gleich mit Tausenden Menschen auf dem Altstadtfest, von denen einige auch mal einen über den Durst trinken".

Timo Schickler