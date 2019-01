Jambo Jambo: Rauschende Faschingsfete im "Parks"

NÜRNBERG - Die Hallen im Nürnberger "Parks" sind bereits in den frühen Abendstunden pickepackevoll und die Gäste überbieten sich in Kreativität und Liebe zum Detail bei ihren Outfits. Kapitäne, Matrosen und Piraten liegen in Ritter-Hexen-Cowboyarmen. DJs schmettern der tobenden Menge Hit um Hit um die Ohren während Live-Bands auf einer dritten Area zeitlose Klassiker wieder aufleben lassen. Eine Faschingsfete bis in die frühen Morgenstunden, wie es sie in Nürnberg nur selten gibt.

Kreativ, liebevoll und maßgeschneidert - die Faschingsgesellschaft hat sich in Schale geworfen und wetteiferte um das Outfit des Abends. Der Gute-Laune-Pegel war bereits in den frühen Abendstunden auf Anschlag. Ob sexy, fantasievoll oder angsteinflößend - Nürnberg kann Fasching! Hier kommen die Kostüme des Abends.



