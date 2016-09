Jeder vierte Nürnberger arbeitet auch sonntags

NÜRNBERG - Eigentlich sollen am Sonntag nur jene Beschäftigten arbeiten, die absolut notwendig sind, um die gesellschaftliche Maschinerie am Laufen zu halten: Straßenbahn- und Busfahrer(innen), Pflegekräfte, Köche und Kellner, Zeitungs- und Onlineredakteure oder auch Polizisten, um nur einige Gruppen zu nennen. Doch mittlerweile tritt jeder vierte versicherungspflichtig Beschäftigte auch mal am Sonntag an.

Ärzte und Pflegepersonal gehören zu den Berufsgruppen, die auch sonn- und feiertags arbeiten müssen. Sie sind jedoch längst nicht die einzigen. © dpa



Die "Allianz für den freien Sonntag" beobachtet die Entwicklung mißtrauisch. Sie befürchtet, dass Artikel 10 des Arbeitszeitgesetzes immer mehr aufgeweicht wird. Dort sind die Berufsgruppen exakt benannt. Doch mit dem Wandel der Gesellschaft gibt es auch zusätzliche Begehrlichkeiten: Einkaufsoffene Sonntage für den Einzelhandel (in Nürnberg sind es vier pro Jahr) gehören ebenso dazu wie Vorstöße in anderen Branchen. "Gerade bei Callcentern gibt es Bestrebungen, auch sonn- und feiertags erreichbar zu sein", meint "Allianz"-Sprecher Norbert Feulner.



Er sieht den gesellschaftlichen Trend, rund um die Uhr ansprechbar zu sein und Service zu erhalten. Dies könne auch auf die verschiedenen Online-Sparten übergreifen - wie etwa Online-Banking. Feulner kritisiert, dass die Menschen immer weniger zur Ruhe kommen, was ja eigentlich der Zweck des freien Wochenendes ist. Die Einsetzbarkeit rund um die Uhr kostet Kraft und Energie, die Gefahr einer dauerhaften Erschöpfung wird immer größer.





Er sieht aber auch eine Gegenbewegung: Allein in Bayern gibt es bereits 50 Gruppen der "Allianz für den freien Sonntag", die 51. wurde gerade in Ansbach aus der Taufe gehoben. Sie stemmen sich gegen die zunehmende Verwässerung des grundsätzlichen Arbeitsverbots am Sonntag.



Hartmut Voigt

