Jetzt also doch: Kiosk mit Café am Wöhrder See geplant

NÜRNBERG - Mit etwas Glück werden die Spaziergänger am Wöhrder Seestrand den Sommer mit Cappuccino und Eis genießen können: Nach langem Hickhack ist der Bau eines "qualitätsvollen" Kiosk mit angeschlossenem Café geplant.

Der Wöhrder See bietet sich ideal für ein Café samt angeschlossenen Kiosk an. Nun sollen die Pläne, welche bereits vor Jahren ausgepackt wurden, doch noch in die Tat umgesetzt werden. © Horst Linke

Das Wirtschaftsreferat, das den städtischen Grund vermietet, stellt sich am Nordufer des Sees einen kleinen Gastronomiebetrieb vor, der dem beliebten Café "Kiosk" im Rosenaupark in Gostenhof ähneln soll. "Je nachdem, wie es beim Publikum Zuspruch findet", soll der Betrieb jedoch erweitert werden können, erklärt Wirtschaftsreferent Michael Fraas. Unklar ist noch, wie hoch die Baukosten sind, wer diese übernimmt und ob sich die Stadt daran beteiligt. Auch der Betreiber eines solchen Cafés steht nicht fest. Das Wirtschaftsreferat betont, dass die Planungen bald nach Ostern abgeschlossen sein sollen.

