Jetzt sind Sie gefragt: Fotowettbewerb zur Freizeit-Messe

Schönstes Outdoor-Foto gesucht - Fahrrad, Toskana-Reise und Grill zu gewinnen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Ende Februar startet die Freizeit-Messe im Nürnberger Messezentrum. Wer sich jetzt schon auf die Outdoor-Saison 2018 einstimmen will, sollte seine Urlaubsbilder hervorkramen: Nordbayern.de und die Freizeit-Messe laden ein zum Fotowettbewerb "Mein schönster Urlaub unter freiem Himmel". Es winken tolle Preise!

Zur Einstimmung auf die Outdoor-Saison 2018 suchen wir die schönsten Outdoor-Bilder. Also, Fotos raussuchen und mitmachen! © Bayern Tourismus Marketing GmbH



Zur Einstimmung auf die Outdoor-Saison 2018 suchen wir die schönsten Outdoor-Bilder. Also, Fotos raussuchen und mitmachen! Foto: Bayern Tourismus Marketing GmbH



Die Freizeit Messe verwandelt das Nürnberger Messezentrum dieses Jahr vom 28. Februar bis 4. März wieder in ein Mekka für Garten-, Urlaubs- und Freizeitfreunde. Rund 800 Aussteller informieren in neun Messehallen zu den Themen Garten, Reise, Caravaning, Outdoor und Sport. Zur Einstimmung starten die Freizeit-Messe und nordbayern.de einen Fotowettbewerb: Wir suchen das schönste Foto von Ihrem Urlaub unter freiem Himmel!

Ob beim Camping-Urlaub in Australien, bei der Wandertour durch die Alpen oder beim Zeltlager an der Altmühl: Wo das Foto entstanden ist, spielt keine Rolle - Hauptsache draußen. Den Erstplatzierten erwartet eine Woche Aufenthalt auf einem Weingut in der Toskana für zwei Personen, inklusive Weinprobe, zur Verfügung gestellt von dem Toskana-Spezialisten Toscana Forum.

Der Einsender des schönsten Fotos gewinnt eine Reise auf ein Weingut in der Toskana. © Peter Ehler



Der Einsender des schönsten Fotos gewinnt eine Reise auf ein Weingut in der Toskana. Foto: Peter Ehler



Der Zweitplazierte kann den nächsten Urlaub unter freiem Himmel mit einem neuen Triumph Alu Classic 7 Cityrad im Wert von 399 Euro bestreiten, das vom Zweirad-Center Stadler zur Verfügung gestellt wird. Den Fotograf des drittschönsten Fotos erwartet ein Weber Grill Master Touch GBS 57 im Wert von 349 Euro, bereitgestellt vom Gartenfachmarkt Erichmühle in Wendelstein. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer mit den zehn besten Fotos je zwei Eintrittskarten für die Freizeit Messe 2018.

Wer mitmachen will, sendet sein Foto mit kurzer Beschreibung und ausgefülltem Anmeldeformular bis zum 1. Februar 2018 per Mail an foto@freizeitmesse.de. Das Anmeldeformular finden Sie hier.

Die 30 besten Einsendungen stehen dann ab 3. Februar zum Online-Voting auf nordbayern.de. Hier können alle User über das schönste Freizeit-Foto 2018 abstimmen. Und auch hier gibt es etwas zu gewinnen: Unter allen, die ihre Stimme abgeben, werden 3x2 Eintrittskarten für die Freizeit Messe verlost.

Das bietet die Freizeit-Messe 2018: Im großen Caravan- und Reisemobilsalon stellen sich über 40 Marken vor. In den beiden Outdoor- und Sporthallen können die Besucher selbst aktiv werden und die neuesten Outdoor-Trends ausprobieren. Darüber hinaus gibt es in zwei Hallen ein großes Gartenangebot.

Die Freizeit-Messe findet vom 28. Februar bis 4. März täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr im Messezentrum Nürnberg statt, Tickets für Erwachsene kosten 11,50 Euro (ermäßigt 8,50 Euro). Weitere Informationen und Tickets unter www.freizeitmesse.de.