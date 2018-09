Jimi Blue Ochsenknecht sorgt für Teenie-Ekstase in Nürnberg

Schauspieler präsentierte sein neues Kochbuch - Dutzende Fans kommen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Erst posierte er für Selfies, dann flossen Tränen: Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht besuchte am Samstag Nürnberg - und legt im Buchaus Campe sein neues Kochbuch vor. Dabei geriet der ein oder andere junge Fan aus der Fassung.

Dutzende Fans versammelten sich im Buchhaus Campe zur Signierstunde von Jimi Blue Ochsenknecht. © Roland G. Huber



Draußen scheint die Sonne, die Wagen und Mitwirkenden des großen Festzuges zum Altstadtfest ziehen vorbei. Und drinnen, im dritten Stock des Thalia Buchhaus Campe in der Nürnberger Karolinenstraße, stehen die Leute geduldig Schlange. Signierstunde: Jimi Blue Ochsenknecht, vor allem bekannt als Schauspieler aus den "Die wilden Kerle"-Filmen, präsentiert sein erstes Kochbuch "Kochen ist easy".

"Wer ist das?" fragt ein älterer Herr und schüttelt den Kopf. "Jimi Blue Ochsenknecht? Ist das der Sohn von Uwe Ochsenknecht?!" Genau der. Tamaya (13) und Nadja (17) kichern. Die zwei kochen zwar selbst nicht, aber "Kochen is easy" (Callwey Verlag) haben sie sich dann doch gekauft. Außerdem hält Nadja noch eine alte "Die Wilden Kerle"-DVD in der Hand. "Ich habe alle Teile gesehen", sagt sie. "Schon hübsch" sei der 26-Jährige Münchner mit Wohnsitz in Berlin, der nicht nur schauspielert, sondern auch Musik macht.

"Ich bin gleich bei euch"

Die kleine Zoe (9) ist mit Mama Svea extra aus Ansbach angereist. Damit sie die allererste in der Schlange ist. "Ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden", sagt das Mädchen und umklammert ihr Kochbuch. "Sie träumt seit fünf Jahren davon, Jimi Blue zu treffen", sagt ihre Mutter. Und Zoe weiß auch schon genau, was sie aus dem Kochbuch kochen möchte: "Berry Blue - Jimis Himbeercreme".

Jimi Blue Ochsenknecht ist groß, dunkelhaarig und attraktiv. Mit schnellem Schritt geht er an der langen Schlange vorbei, winkt kurz, "ich bin gleich bei euch" und ergibt sich geduldig den Fragen der Journalisten.

"Klar, ich esse auch mal einen Döner"

Ein Kochbuch also, obwohl es so viele auf dem Markt gibt. Und warum soll man sich dieses kaufen? Es ist hübsch aufgemacht, beinhaltet ein Potpourrie aus Rezepten aus aller Welt, 68 Stück. "Weil es Dinge sind, die jeder kochen kann, weil ich keine Fachbegriffe verwende, sondern die Rangehensweise einfach erkläre. Weil ich nur ein Hobbykoch bin", sagt er.

Bei Ochsenknechts zu Hause herrschten übrigens durchaus Sitten und Rituale. Mutter Natascha und Vater Uwe (der Generation 40 Plus vor allem aus dem brillanten Film "Männer" von 1985 bekannt) sammelten ihre drei Kinder Jimi Blue, Wilson Gonzalez und Cheyenne Savannah pünktlich um 19 Uhr um den Abendbrottisch. "Werte, aber auch Manieren sind meinen Eltern sehr wichtig, zum Beispiel, wie man mit Messer und Gabel isst", sagt Jimi Blue Ochsenknecht. Gute Ernährung, gesund und schmackhaft will er vor allem jungen Leuten nahe bringen mit seinem Kochbuch. "Klar, ich esse auch mal einen Döner", gibt Ochsenknecht, der bereits drei Mal die Koch-Show "Das perfekte Promi-Dinner" gewonnen und in der "Küchenschlacht" im ZDF Zweiter wurde, zu. Sei's drum, er ist eben auch nur ein Mensch. Und Single.

Es fließen Tränen

Seine erste Freundin hat er übrigens mit Entenbrust in Rotweinsoße und Schalotten überzeugt, die Beziehung hielt neun Monate. Liebe geht durch den Magen: Um eine Frau zu erobern empfiehlt er in "Kochen ist Easy" Fisch in Salzkruste. Aber auch Kindheitsrezepte, wie die Rinderrouladen seiner Mutter Natscha haben darin Platz gefunden.

Jetzt geht es dann aber los, die vorwiegend weiblichen Fans warten sehnsüchtig. Die Schlange ist noch länger geworden. "Hier bitte für Marie unterschreiben", sagt ein Mädchen, Jimi Blue Ochsenknechts tut es. Bitte ein Selfie, und Lächeln. Die nächste! Die kleine Zoe kriegt nicht nur ihr Autogramm, sondern auch eine ganz besonders feste Umarmung. "Der Jimi Blue, das ist ein ganz liebevoller Mensch, das merkt man", sagt ihre Mutter gerührt und wischt ihrer Tochter die Tränen von den Wangen. Die Aufregung war dann doch zu groß. Aber ihrem Idol so nahe zu sein, "das werde ich nie vergessen!"

