Hoher Besuch in der Königstorpassage: Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kam am Mittwoch an den Nürnberger Brennpunkt für Drogen- und Gewaltdelikte. Mit im Gepäck hatte Herrmann sein neues Konzept für mehr Videoüberwachung in Bayern. Ebenfalls vor Ort: Bundestagskandidat Sebastian Brehm (CSU), Bundestagsabgeordneter Michael Frieser (CSU), Bürgermeister Christian Vogel (SPD) und der Leitende Polizeidirektor Hermann Guth. © Eduard Weigert