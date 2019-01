Jochen Malmsheimer gewinnt deutschen Kabarettpreis

NÜRNBERG - Ein guter Jahrgang: Zum 28. Mal wurde der Deutsche Kabarettpreis in Nürnberg vergeben — bei einer Gala, die zum ersten regionalen Kulturhöhepunkt im neuen Jahr wurde.

Jochen Malmsheimer ist mit dem Deutschen Kabarettpreis 2018 ausgezeichnet worden. Der Künstler erhielt seine Auszeichnung am Samstagabend bei einer Gala in der Nürnberger Tafelhalle. © Roland Fengler



Publikumsliebling in der rappelvollen Tafelhalle war Anna Mateur, diese Wuchtbrumme mit Wahnsinnsstimme. Die Künstlerin aus Dresden erhielt den mit 2000 Euro dotierten Sonderpreis in der von Vorjahressieger Mathias Tretter moderierten Veranstaltung. Hauptpreisträger Jochen Malmsheimer beschränkte sich darauf, am Tisch sitzend zwei Texte vorzulesen.

Man kennt das Kabarett-Schwergewicht mitreißender als an diesem Abend, den Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly mit einem Rundumschlag vom Schimmelreiter bis zum Blauflossenthunfisch, von Theodor Fontane bis Robert Habeck kabarettistisch bereicherte. Den mit 4000 Euro dotierten Förderpreis bekam der aus dem Poetryslam kommende Nektarios Vlachopolous für seinen kreativ-pfiffigen Umgang mit Sprache. Eine Aufzeichnung der Sendung kann man auf Bayern 2 nachhören am Freitag, 18. Januar, 14.05 Uhr und am Samstag, 19.Januar um 20.05 Uhr.

