Jugger: Ehrliche Gladiatoren kämpfen auf dem Volksfest

Die Wettkämpfe sehen martialisch aus, sind aber äußerst fair - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Schwertkampf, Fechten oder Rugby? Von allem ein bisschen: Jugger heißt der Sport, der an Gladiatorenkämpfe erinnert, aber recht ungefährlich ist. Am Sonntagnachmittag durften Besucher auf dem Volksfest testen, ob sie das Zeug zum Jugger haben.

Auf dem Volkfest durften nicht nur erfahrene Spieler zeigen, was sie beim Jugger draufhaben. Auch Neugierige trauten sich aufs Spielfeld und versuchten mit ihren Pompfen den Gegner zu treffen, so dass dieser aussetzen muss. © Eduard Weigert



Auf dem Volkfest durften nicht nur erfahrene Spieler zeigen, was sie beim Jugger draufhaben. Auch Neugierige trauten sich aufs Spielfeld und versuchten mit ihren Pompfen den Gegner zu treffen, so dass dieser aussetzen muss. Foto: Eduard Weigert



Drei, zwei, eins: Jugger! Die jeweils fünf Spieler sprinten aufeinander zu. Der erste kommt in der Mitte an und fischt den Spielball nach hinten zum Läufer, der kurz abwartet. Plötzlich ist die Lücke da. Er rennt los, umkurvt die gegnerische Verteidigung und versenkt den Jugg im Mal – es steht 1:0.

"Was is na des für a Zeug?", fragt eine Frau und zieht skeptisch die Augenbraue hoch, als sie das Spektakel an der Großen Straße entdeckt. Zugegeben: Etwas martialisch wirkt dieser Sport schon. Vier der fünf Spieler pro Team kämpfen mit sogenannten Pompfen. Das sind mit Schaumstoff umwickelte Stäbe in unterschiedlichen Längen und eine 3,20 Meter lange Kette, an deren Ende sich ein gepolsteter Schwungkörper befindet.

Der fünfte Spieler jeder Mannschaft ist der Läufer, den seine vier Kollegen vor Angriffen beschützen. Denn nur er darf das Spielgerät, den Jugg, tragen und im gegnerischen Tor, dem Mal, unterbringen. "Es geht nicht ums Zusammen-, sondern ums Abschlagen", klärt ein Sprecher die Zuschauer übers Mikro auf. Treffer an Kopf, Hals und Händen sind tabu.

Susanne Sigl aus Bayreuth ist seit einem Jahr begeisterte Juggerin. Über ein Angebot der Uni ist die 25-Jährige auf den Sport aufmerksam geworden, dessen Idee auf einem post-apokalyptischen Film von 1989 beruht. © Foto: Eduard Weigert



Susanne Sigl aus Bayreuth ist seit einem Jahr begeisterte Juggerin. Über ein Angebot der Uni ist die 25-Jährige auf den Sport aufmerksam geworden, dessen Idee auf einem post-apokalyptischen Film von 1989 beruht. Foto: Foto: Eduard Weigert



Als Inspiration für das Spiel diente der post-apokalyptische australische Spielfilm "Jugger – Kampf der Besten" aus dem Jahr 1989. Drehbuchautor David Webb Peoples hatte es für die Handlung erfunden. Anders als im Film wird auf dem Volksfest nicht mit einem Hundeschädel, sondern einem Jugg aus Schaumstoff gespielt.

Während des Duells erklingen alle 1,5 Sekunden Trommelschläge. Sie symbolisieren Steine, die im Film auf einen Gong geworfen werden. Wurde ein Spieler von einem Stab, dem Q-Tip, einer Kurz- oder Langpompfe getroffen, gibt es eine Zeitstrafe und er muss fünf Steine aussetzen. Hat ihn eine Kette erwischt, sind acht Steine fällig. Wer getroffen ist, geht in die Knie und zählt die Trommelschläge, bis er wieder eingreifen darf.

Respektvoller Umgang

"Die Fairness ist ganz wichtig", betont Christoph Vogt, der die Schaukämpfe und Workshops für jedermann am Volksfest organisiert hat. Schiedsrichter sind nur selten nötig.

Für Außenstehende ist das alles recht unübersichtlich. Einige wollen es trotzdem versuchen. "Es macht richtig viel Spaß", sagt Ricky Mattischeck und holt tief Luft. "Man ist schnell aus der Puste", stellt der Erlanger fest. In der Hugenottenstadt hat er schon öfter Leute Jugger spielen sehen. Den Namen der Sportart kannte er aber noch nicht. Ein bisschen Überwindung ist schon nötig, gibt er zu. Man sollte nicht sofort zurückweichen, wenn man attackiert wird. Schließlich sind die Pompfen gut gepolstert. Als ein Spieler zu wenig auf dem Feld steht, lässt sich Mattischeck nicht zweimal bitten und legt los.

Die Jugger-Szene wächst

Schmerzen haben Jugger vor allem bei Turnieren, wenn sie Spiel um Spiel im Sprint bewältigen. Hin und wieder knickt mal einer um. "Ich verletzte mich aber eher beim Volleyball", sagt Susanne Sigl, die für die Galgenvögel Bayreuth aktiv ist.

Christoph Vogts Interesse an Jugger wurde über YouTube geweckt. Heute ist er Vorsitzender des 1. Jugger-Club Erlangen, wie die Juggernauts offiziell heißen. "Die Szene wächst immer weiter", sagt Vogt. Kürzlich trainierte er mit Teams in Irland. Nächste Woche reist er zur WM nach Kiel, um sich mit den Besten der Welt zu messen.

Johannes Handl Lokalredaktion E-Mail